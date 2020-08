La colonnina SMART-Q è dotata di segnalazione luminosa e acustica per gestire in sicurezza i flussi di persone in ambienti in cui le code possono verificarsi con facilità

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents plc, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, presenta il sistema di gestione delle code SMART-Q di RS PRO, una colonnina luminosa configurabile di alta qualità e robusta che consente di gestire il flusso di clienti e personale, assicurando il distanziamento sociale in ambienti commerciali e industriali, nonché in occasione di eventi live come conferenze ed esposizioni.

SMART-Q utilizza luci a LED verdi e rosse e un segnale acustico per indicare ‘forte e chiaro’ quando è sicuro per le persone circolare. Il sistema è completamente autonomo, il che rende facile e veloce il posizionamento praticamente ovunque, ad esempio in corrispondenza delle porte o degli incroci dei corridoi. Non richiede alcun cablaggio, in quanto è alimentato da una batteria interna ricaricabile, ma può anche funzionare tramite un alimentatore di rete, se disponibile. In caso di funzionamento a batteria, il LED rosso lampeggia per indicare quando la batteria è in esaurimento.

Il sistema di gestione delle code a LED di RS PRO può essere configurato in modo da funzionare per periodi specifici compresi fra 2 -12 secondi. La luce verde si accende automaticamente per il periodo selezionato. In alternativa, può essere controllato manualmente con il telecomando in dotazione, permettendo di operare a distanza di sicurezza.

Realizzata in policarbonato (PC) e plastica ABS, la colonnina è alta 1350 mm su una base di 230 mm di diametro.

Il sistema di gestione delle code RS PRO SMART-Q viene ora spedito da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.