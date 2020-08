Radar di sicurezza di rete per una copertura ad ampio raggio e minimi falsi allarmi con la nuova soluzione di Axis

Axis Communications presenta AXIS D2110-VE Security Radar, un dispositivo di rete smart che utilizza la tecnologia radar avanzata per offrire una copertura ad ampio raggio indicando anche la posizione esatta e la velocità dell’oggetto. È ideale per proteggere ampi spazi all’aperto, ad esempio aree industriali, o per la sorveglianza di parcheggi e piattaforme di carico negli orari di chiusura.

Grazie alle analisi integrate con deep learning, è in grado di rilevare, classificare e seguire precisamente persone e veicoli con pochissimi falsi allarmi. L’uscita PoE consente anche di collegare e alimentare dispositivi esterni, come una telecamera per la verifica visiva o un altoparlante di rete, per comunicare da remoto con le persone e fermare sul nascere le attività indesiderate.

Caratteristiche principali:

Ampia copertura a 180⁰

Analisi integrate

Rilevamento preciso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con pochi falsi allarmi

Funzionalità di coesistenza

Uscita PoE per alimentare dispositivi supplementari

Dotato del chip Axis di nuova generazione, il prodotto abbatte i costi e integra funzionalità di sicurezza avanzate come il firmware con firma digitale e Secure Boot. Inoltre, la funzionalità di coesistenza permette di utilizzare più radar in posizione ravvicinata. Ad esempio, è possibile montare due radar contrapposti per una copertura totale a 360⁰.

Il radar di sicurezza sarà disponibile attraverso i canali di distribuzione Axis nel secondo trimestre 2020.