Kingston: ecco quali sono i gadget tech da mettere in valigia

Kingston Technology stila un elenco di gadget tech che non possono assolutamente mancare nella vostra valigia

Ferragosto è ormai alle porte e, con lui, la stagione vacanziera entra ufficialmente nel suo culmine. Per chi ancora non ha lasciato la città per partire alla volta di mare, montagna o campagna, in questa estate che per quasi tutti sarà dedicata alla (ri)scoperta delle meraviglie del Bel Paese, Kingston Technology, specialista mondiale nella produzione di memorie e nell’offerta di soluzioni tecnologiche, stila un elenco di gadget tech che non possono assolutamente mancare nella vostra valigia.

Perfetta per quando si è in viaggio, è la chiavetta dotato di doppia interfaccia, che le consente di supportare le nuovissime porte USB Type-C™ insieme alle porte USB standard. Una soluzione ideale per la condivisione di file, molto più comoda dei servizi online, capace di mettere fino a 128GB di spazio di storage aggiuntivo a disposizione di smartphone, tablet e computer PC e Mac di ultima generazione, generalmente dotati di un numero limitato di porte di espansione. Il cappuccio a meccanismo girevole protegge il connettore… anche dalla sabbia!

In vacanza, si sa, diventiamo tutti fotografi professionisti – o almeno ci proviamo! Questa scheda SD si caratterizza per la velocità e le prestazioni di alto livello nell’acquisizione di video e immagini ad elevata risoluzione e in 4K/8K, scattate con fotocamere di standard professionale. Non perdetevi neanche un frame del vostro tuffo dalla scogliera (trasformandolo in un contenuto perfetto per il vostro profilo Instagram!): Canvas React Plus consente di scattare foto in sequenze rapide con velocità di registrazione fino a 260MB/s, permettendo di dare libera espressione alla vostra creatività.

Straordinaria velocità di trasferimento ed elevate prestazioni anche per questo drive Flash USB, che supporta laptop, desktop, smartphone e tablet con porte USB Type-C, senza alcuna necessità di utilizzare un adattatore. Inoltre, il design compatto e dotato di cappuccio, con un robusto corpo e anello di aggancio integrato, lo rendono lo storage perfetto da portare sempre con sé, anche in vacanza… senza rischiare di perderlo nemmeno mentre si scala una montagna!

Con questo drive crittografato, la sicurezza non va mai in vacanza – grazie alla protezione offerta da un PIN di facile utilizzo! Il suo tastierino alfanumerico permette infatti di bloccare il drive tramite l’inserimento di una parola o di una sequenza numerica. Ma con DT2000 i tuoi dati e i tuoi file, oltre a essere protetti dai malintenzionati in caso di smarrimento o furto, sono anche al sicuro dall’acqua e dalla polvere: è infatti certificato Waterproof/Dustproof IP57!