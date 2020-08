Tutti gli attuali FRITZ!Repeater e la FRITZ!Powerline 1260E di AVM hanno ora ricevuto l’aggiornamento più importante

Novità sul fronte AVM: il FRITZ!OS 7.20 è ora disponibile per il FRITZ!Repeater 1750E e il FRITZ!Repeater 3000. Tutti gli attuali FRITZ!Repeater e la FRITZ!Powerline 1260E hanno ora ricevuto l’aggiornamento più importante. Con FRITZ!OS 7.20 AVM sta implementando il WPA3 in tutti i prodotti FRITZ!

Il nuovo standard di crittografia di AVM apporta miglioramenti significativi all’autenticazione e alla sicurezza delle reti Wi-Fi. Ora è possibile impostare anche un hotspot Wi-Fi pubblico presso l’access point Wi-Fi guest, con dati crittografati in modo sicuro durante la trasmissione grazie alla “Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption” (OWE). Ad esempio, i bar o gli ambulatori medici possono offrire un hotspot Wi-Fi pubblico sicuro e non richiede l’inserimento di dati di accesso da parte degli utenti.

Insieme a un FRITZ!Box con FRITZ!OS 7.20, i FRITZ!Repeater e le FRITZ!Powerline formano ora un Mesh Wi-Fi ancora più potente. Con il nuovo “Performance Mesh Steering”, il software Mesh di AVM garantisce connessioni Wi-Fi ottimali nella rete domestica. Il FRITZ! Mesh controlla regolarmente la qualità di connessione dei dispositivi wireless e li indirizza automaticamente verso le migliori bande Wi-Fi o ripetitori Mesh nella rete domestica. Oltre a questo, la selezione automatica dei canali Mesh è stata migliorata, garantendo che per l’intera rete Mesh venga sempre selezionata la frequenza migliore.

Con FRITZ!OS 7.20 di AVM i ripetitori più potenti come il FRITZ!Repeater 2400 e il FRITZ!Repeater 3000 supportano anche la larghezza di banda di 160 MHz per dispositivi wireless compatibili, andando ad aumentare significativamente le prestazioni Wi-Fi. Sia FRITZ!Repeater che FRITZ!Powerline funzionano con il sistema operativo FRITZ!OS, ottimizzato per Mesh, garantendo così un potente Wi-Fi a casa e offrendo una serie di altri vantaggi del FRITZ! Mesh, tra cui un setup molto semplice e aggiornamenti regolari per nuove funzionalità, oltre a un alto livello di sicurezza.

Le caratteristiche principali di FRITZ!OS 7.20 potete trovarle qui.

Ecco quali sono i prodotti aggiornati finora:

FRITZ!Box 7590, 7530

FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200, 600 and 1750E

FRITZ!Powerline 1260E