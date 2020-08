I consumatori possono affidarsi ai prodotti WD per archiviare file e contenuti digitali di grandi dimensioni in maniera veloce e affidabile

Rivolgendosi a quei consumatori che hanno bisogno di aumentare la loro produttività e proteggere contenuti di valore senza rinunciare allo stile, Western Digital annuncia l’introduzione dei nuovi WD My Passport SSD nelle capacità fino a 2TB. Con un design in metallo elegante e compatto e le straordinarie performance in termini di velocità grazie alla tecnologia NVMe, la nuova unità portatile consente agli utenti domestici e professionali di salvare, accedere e proteggere tutti i loro contenuti.

“La nuova unità My Passport SSD fornisce la velocità, l’affidabilità e la funzionalità che i consumatori si aspettano da noi,” dichiara Susan Park, Vice Presidente per le soluzioni Consumer di Western Digital. “È una soluzione potente e sofisticata per tutti coloro che creano contenuti ogni giorno e hanno bisogno di trasferire file velocemente. Gli angoli arrotondati, le creste ondeggianti e i bordi morbidi migliorano la portabilità di WD My Passport SSD e rendono più semplice portarlo con sè, distinguendolo all’interno della gamma di prodotti pluri-premiati WD My Passport.”

Progettato per chi crea contenuti ogni giorno

In questo momento, i consumatori stanno sempre più cercando soluzioni capaci di potenziare la produttività e che consentano loro di portare con sè tutti i file e le librerie di contenuti. Rispetto alla precedente versione, il nuovo WD My Passport SSD consente di trasferire e modificare contenuti di alta qualità circa due volte più velocemente, risparmiando quindi tempo per occuparsi di altro. Sia che si usi un laptop o un PC desktop, a casa in ufficio o in viaggio, i professionisti possono archiviare i loro dati all’interno di quest’unità.

Il nuovo look dell’unità SSD

WD My Passport SSD è stato progettato per combinare un livello di performance affidabile con un look elegante, dentro e fuori. Il design in metallo gli conferisce stile e resistenza. Ha le dimensioni giuste per stare nel palmo di una mano o per essere riposto in borsa o in tasca, permettendo così di portare tutti i contenuti sempre con sè e migliorando la produttività. È disponibile in una gamma di colori moderni, che includono grigio, blu, rosso e oro, consentendo ai consumatori di scegliere quello più vicino al proprio stile personale.

Il nuovo WD My Passport SSD offre tutte le specifiche tecniche di cui gli utenti hanno bisogno, che includono:

● Straordinaria velocità grazie alla tecnologia NVMe in grado di raggiungere velocità in lettura fino a 1050MB/s1 e in scrittura fino a 1000MB/s1.

● Crittografia hardware AES a 256-bit con password che protegge in maniera semplice i contenuti di valore.

● Resistenza a urti, vibrazioni e alle cadute da un’altezza massima di 1,98 mt.

● Il software2 incluso semplifica il back up dei file di grandi dimensioni sull’unità stessa o sul proprio account di servizio cloud3.

● Tecnologia USB 3.2 Gen-2, un cavo USB-C™ e un adattatore USB-A sono inclusi.

● Pronto all’uso con sistemi operativi Windows® e macOS.

Prezzo e disponibilità

WD My Passport SSD ha una garanzia limitata di cinque anni ed è disponibile attualmente nel colore grigio e nelle capacità da 500 GB e 1 TB a livello globale presso rivenditori selezionati. Nel corso dell’anno il prodotto sarà anche disponibile negli altri colori e capacità. Il prezzo di vendita suggerito (MSRP) in Italia è di 159.99 € per la versione da 500GB e 260.99 € per quella da 1TB.