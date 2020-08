moto g⁹ play è stato progettato per offrire la migliore esperienza di utilizzo nella sua categoria, per migliorare ulteriormente il rapporto tra gli utenti e le loro interazioni quotidiane con la tecnologia e la connettività

moto g⁹ play, il nuovo smartphone della famiglia moto g è la risposta ideale per tutti coloro che cercano un prodotto completo sotto tutti i punti di vista: alte prestazioni, una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP¹ e una batteria da 5,000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni. moto g9 play è stato progettato per offrire la migliore esperienza di utilizzo nella sua categoria, per migliorare ulteriormente il rapporto tra gli utenti e le loro interazioni quotidiane con la tecnologia e la connettività.

Le prestazioni prima di tutto

moto g9 play è uno dei primi smartphone al mondo a integrare la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 662. Grazie all’intelligenza artificiale e alla versatilità della fotocamera è possibile guardare video e giocare con una grafica fluida ed ancora più reattiva. Lo Snapdragon 662 è stato progettato per garantire una maggiore velocità quando si utilizzano tante applicazioni in contemporanea, per evitare qualsiasi rallentamento. Lo schermo reagisce in modo fluido a ogni gesto e tocco, e permette di passare da una funzionalità all’altra in modo ancora più semplice e intuitivo.

Una fotocamera che sorprende

Grazie al sistema a tripla fotocamera, moto g9 play possiede un obiettivo per ogni situazione. Le funzionalità della fotocamera permettono a chiunque di catturare immagini in modo ancora più facile e veloce, fornendo il giusto supporto in qualsiasi condizione di luce e suggerendo l’obiettivo più adatto: la fotocamera principale, il sensore di profondità o la fotocamera Macro Vision.

Il sensore della fotocamera principale da 48 MP è dotato di tecnologia Quad Pixel con un’alta sensibilità alla luce, la modalità Visione notturna e un’ampia apertura focale f/1,7 che consente di ottenere foto nitide anche quando l’illuminazione non è perfetta. Il sensore di profondità rende straordinarie le foto di tutti i giorni mettendo il soggetto in primo piano e sfocando lo sfondo. Il sensore Macro Vision consente di avvicinarsi 4 volte di più al soggetto rispetto a un obiettivo standard, per scatti dall’aspetto sempre professionale.

Connessi sempre e ovunque

Non importa se moto g9 play di motorola viene utilizzato per intrattenimento, lavoro o semplicemente per restare in contatto con i propri cari: non ci sarà mai bisogno di preoccuparsi dell’autonomia. La batteria da 5000mAh offre fino a due giorni di autonomia con una singola carica, rendendo possibile lo streaming di musica per 83 ore, video per 16 ore o navigazione per 13 ore². Quando arriva il momento di ricaricare, è possibile farlo in modo rapido con la tecnologia di ricarica TurboPowerTM.

Migliora l’esperienza di intrattenimento

Il display da 6,5″ Max Vision HD+ offre una visualizzazione molto estesa grazie al rapporto 20:9. Uno schermo grande contribuisce ad aumentare il divertimento. moto g9 play garantisce ampio spazio di archiviazione grazie ai 64GB di memoria interna3 espandibile con scheda SD4 fino a 512GB, per avere sempre a disposizione applicazioni, musica, film e foto.

Migliora l’esperienza di utilizzo

Sappiamo quanto sia importante avere un accesso veloce a Google Assistant. Per questo, abbiamo semplificato la modalità d’interazione su moto g9 play con un pulsante dedicato, presente sul bordo laterale del dispositivo. È sufficiente premerlo e utilizzare il controllo vocale, per ottenere risposte alle proprie domande senza dover sbloccare il telefono. Una soluzione perfetta quando si è in movimento o si ha bisogno di una risposta rapida.

moto g9 play conferma il nostro impegno costante a fornire ai consumatori la versione più pura del sistema operativo Android, Android 10 simil-stock. Lo smartphone è arricchito dalla nuova suite di funzionalità software My UX che include le Moto Experience che i consumatori apprezzano da tempo. My UX permette di ascoltare musica, guardare video, giocare con impostazioni personalizzate e controlli avanzati. Gli utenti possono creare temi per il proprio device con scelta tra font, colori, icone e animazioni per il sensore di impronte, rendendo unico il proprio telefono.

Prezzi e disponibilità

moto g9 play sarà disponibile in Italia da settembre a partire da 229,99 € nei colori Sapphire Blue e Forest Green. Per informazioni complete su prezzi e specifiche, visita il nostro sito.