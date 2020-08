L’accordo triennale partirà nel 2021 e il nuovo team EOLO-Kometa sarà iscritto nella categoria UCI ProTeam

EOLO, azienda italiana specializzata nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, è il title sponsor del nuovoprogetto sportivo della Fondazione Alberto Contador. Accanto ad EOLO conferma il sostegno anche Kometa, in qualità di co-sponsor ufficiale.

L’accordo, che partirà nel 2021 e avrà una durata di tre anni, conferma la profonda

vicinanza di EOLO al mondo dello sport e in particolare del ciclismo con il quale condivide

valori e obiettivi. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, l’azienda ha già supportato

competizioni ciclistiche quali la Milano-Sanremo, la Strade Bianche e la Tirreno-

Adriatico.

La dirigenza sportiva è già al lavoro per la creazione del team di nazionalità italiana che

dal 2021 sarà rinominato EOLO Kometa Cycling Team, avrà la sede italiana a Busto

Arsizio nel campus di EOLO e guiderà la prossima stagione della Fondazione Alberto

Contador nella categoria UCI ProTeam.

Luca Spada, Presidente e fondatore di EOLO, commenta: “Siamo entusiasti di

supportare il progetto di Ivan Basso e della Alberto Contador Foundation: in EOLO

crediamo fortemente nel talento e nell’ottenimento dei risultati attraverso l’impegno, la

fatica, il sacrificio e il gioco di squadra. Ma non solo, con il ciclismo condividiamo molti

altri valori profondi. Questo sport è in grado di unire il Paese attraverso una rete unica

in tutta Italia, che porta i campioni più titolati sia nelle grandi città sia nei piccoli comuni,

quelli a cui come EOLO siamo particolarmente vicini. Come i campioni del ciclismo, noi di

EOLO vogliamo far vivere anche nei comuni più piccoli eventi indimenticabili, per questo

ci impegniamo ogni giorno nella nostra missione di portare internet dove gli altri non

arrivano.”

Giacomo Pedranzini, CEO di Kometa: “Oggi siamo molto felici! Da tre anni siamo partner

della Fondazione Alberto Contador! La strada non è stata facile, ma abbiamo ottenuto

risultati importanti: abbiamo allenato atleti e formato giovani uomini. Grazie a diverse

vittorie, sei di loro sono passati dal nostro Continental Team a importanti squadre World

Tour. Ecco perché siamo una grande squadra! Oggi siamo molto felici, perché la nostra

partnership è cresciuta ed ha ricevuto nuova energia e nuova forza. Alla Fondazione

Contador e Kometa si affianca un importante partner EOLO! Nasce così il team procontinental EOLO-KOMETA, che dal 2021 gareggerà anche in molte delle gare del

calendario del World Tour. Competere a questo livello ci darà l’opportunità di avere una

maggior voce e visibilità, per comunicare i nostri valori ad un pubblico più ampio. I valori

fondamentali di Kometa – perseveranza, integrità, cura e attenzione per le prossime

generazioni – sono in linea con i valori del ciclismo professionistico e con i valori della

Fondazione Contador. Vogliamo migliorare la vita delle persone, con cibo buono, sano

ad un prezzo accessibile e motivandole attraverso il ciclismo a mantenere uno stile di vita

attivo.

Da ultimo ma non meno importante, dopo i tempi difficili che tutti abbiamo affrontato

durante la pandemia, questo nuovo Team EOLO-KOMETA vuole essere anche un

messaggio di speranza e fiducia nel futuro “.