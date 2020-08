Il nuovo access point Aruba Instant On AP22 Wi-Fi CERTIFIED 6 garantisce velocità Wi-Fi eccezionalmente elevate, latenza ridotta e capacità di sicurezza avanzate che contraddistinguono Wi-Fi 6, tutto questo con i livelli di affidabilità e facilità di deployment e gestione che le aziende si aspettano da HPE Aruba

HPE Aruba ha realizzato un nuovo Access Point (AP) Wi-Fi 6 (802.11 ax) appositamente per soddisfare le necessità delle piccole aziende.

Il nuovo Aruba Instant On AP22 Wi-Fi CERTIFIED 6 garantisce velocità Wi-Fi eccezionalmente elevate, latenza ridotta e capacità di sicurezza avanzate che contraddistinguono Wi-Fi 6, tutto questo con i livelli di affidabilità e facilità di deployment e gestione che le aziende si aspettano da HPE Aruba. Con i nuovi access point AP22, le aziende e le organizzazioni di piccole dimensioni hanno a disposizione per la connettività soluzioni semplici, sicure e smart che permettono di supportare user experience migliorate senza dover affrontare costi né complessità.

In linea la previsione di IDC che nel 2021 sul mercato saranno introdotti oltre 316 milioni di dispositivi Wi-Fi 6E, questo nuovo dispositivo della famiglia Instant On è una reale opportunità per le PMI poiché offre agli imprenditori la possibilità non solo di capitalizzare le opportunità attuali ma anche di prepararsi per quelle future.

Principali caratteristiche e vantaggi

Con una capacità quattro volte maggiore rispetto a quella degli access point 802.11ac, il modello AP22 fornisce un’eccezionale user experience in qualsiasi ambiente: uffici remoti, aule ibride o i nuovi spazi ripensati nei settori del retail e dell’hospitality. Per le attività che hanno dovuto riallineare o modificare le proprie modalità lavorative in risposta all’attuale scenario di business – per esempio passando dall’interagire con i clienti principalmente di persona al farlo online oppure dal disporre del personale on-site a molti dipendenti connessi da casa – questa funzione è un’ulteriore misura di sicurezza per garantire che ogni operazione prosegua senza intoppi.

Come per l’intero portfolio Aruba Instant On, anche il modello AP22 si integra facilmente con gli AP Instant On interni/esterni già esistenti oltre che con gli switch 1930 recentemente introdotti e può essere installato e gestito centralmente attraverso la app mobile Instant On e/o l’apposito portale web in cloud. Instant On è così facile e veloce da configurare che la procedura può essere completata in un tempo inferiore rispetto a quello che occorre per prepararsi una tazza di caffè.

Soluzioni delle dimensioni giuste per ambienti PMI

Esistono piccole aziende di ogni genere e dimensione. Aruba Instant On propone le soluzioni adeguate per una serie ampia di ambienti PMI come i seguenti.

Negozi/locali: per l’operatività dei retailer, sicurezza e connettività di rete sono aspetti essenziali. Mettere a disposizione sistemi PoS (Point-of-Sale) per il ritiro a bordo strada, la gestione delle paghe, il controllo del magazzino e l’accesso dei clienti è un must per le realtà in crescita. Con Aruba Instant On AP11 e AP22 i titolari di piccole attività hanno una soluzione Wi-Fi ad alta velocità economicamente conveniente e facile da gestire realizzata per supportare esigenze di sicurezza, mobilità e IoT del moderno ambiente commerciale

Hospitality: che si tratti di un piccolo bed & breakfast o del boutique hotel più in voga della città, un accesso di rete veloce, sicuro e affidabile è la chiave per offrire un’esperienza di qualità agli ospiti e al personale. I modelli Aruba Instant On AP11D, AP12, AP22 e AP17 sono ideali per gli ambienti che richiedono accesso trasparente in interni ed esterni e una copertura tale da fornire un’esperienza Wi-Fi perfetta all’interno delle stanze

Uffici professionali: laptop ad alte prestazioni, applicazioni business data intensive, tool per la collaborazione interattiva in voce e video necessitano di una rete wireless capace di supportarli. Gli access point Aruba Instant On AP15 e AP22 e gli switch a 24 o 48 porte Instant On 1930 sono progettati per affrontare le esigenze degli uffici professionali affinché gli ospiti possano rimanere connessi e i dipendenti mantenere produttività.

Nuove funzionalità marketing

Occorrono funzionalità specializzate – come analytics e marketing targettizzato – per migliorare l’engagement dei clienti, incrementare le vendite e consolidare la fidelizzazione sul brand? HPE Aruba ha stretto partnership con importanti società specializzate in e-marketing – Aislelabs, Purple, SkyFii, Wavespot e Zoox Smart Data – per trasformare Aruba Instant On in una potente piattaforma di marketing. Ogni brand mette a disposizione una particolare suite di servizi gratuiti e a pagamento che possono essere configurati in pochi minuti producendo risultati in tempi rapidi. Servono altre funzioni come una VPN remota? Maggiori informazioni sulle soluzioni offerte dai partner e sul loro valore aggiunto sono consultabili qui.

La connettività cablata e wireless ha un ruolo essenziale nello scenario attuale. Nessuna attività, grande o piccola che sia, può permettersi onerose interruzioni operative, pericolose violazioni dei dati o flessioni nella fidelizzazione da parte dei clienti. Dal momento del lancio avvenuto lo scorso anno, la missione di HPE Aruba con Instant On è stata fornire alle piccole aziende gli strumenti e la tecnologia necessarie per garantire esperienze wireless eccezionali ai loro clienti e una superiore efficienza ai dipendenti con soluzioni di connettività di livello assoluto. Con Instant On, le piccole aziende hanno ora a disposizione la semplicità, la sicurezza e l’intelligenza utili per competere e avere successo in un ambiente di business dinamico come quello attuale.