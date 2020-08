Rittal Online Shop è il negozio digitale che dà la possibilità di acquistare tutti prodotti di cui hai bisogno, in qualsiasi momento e senza tempi di attesa

Rittal è costantemente attenta alle esigenze dei propri clienti e di conseguenza è sempre alla ricerca di nuovi strumenti che possano facilitare il lavoro quotidiano di ognuno di loro.

Devi acquistare un armadio VX25, una cassetta AX oppure un condizionatore Blue e+ e vuoi farlo in autonomia negli orari e nei giorni che preferisci?

Nessun problema!

Ora è possibile ordinare i prodotti di Rittal anche online.

E’ molto facile; basta andare sul sito web www.rittal.it, registrarsi nella sezione dedicata “ONLINE SHOP” ed è fatto.

Bastano pochi passaggi e in questo modo sarà possibile mettere nel carrello tutti i prodotti e gli accessori per poi effettuare l’acquisto in maniera comoda, rapida e sicura.

Utilizzare l’Online Shop di Rittal inoltre, consente di navigare tranquillamente nelle pagine dei prodotti, scegliere il più adatto alle tue soluzioni e poi, quando sei pronto, ti permette di effettuare l’acquisto alle condizioni commerciali a te riservate.

E non è finita! Con il RiCS, il configuratore digitale di Rittal, puoi ordinare direttamente il prodotto più idoneo al tuo progetto. Armadio, accessori, zoccolo e tutto ciò di cui hai bisogno.

Se già cliente Rittal?

Allora hai diritto ad acquistare con le stesse condizioni di cui già usufruisci normalmente.

Non sei ancora cliente?

Registrati subito e scopri come ordinare in pochi passaggi con notevole risparmio di tempo.