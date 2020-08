Il Microsoft Store ha annunciato oggi sconti esclusivi su una selezione di prodotti della linea Microsoft Surface

Il Microsoft Store ha annunciato oggi sconti esclusivi su una selezione di prodotti della linea Microsoft Surface, alleati per studenti e professionisti che desiderano un dispositivo affidabile da utilizzare ogni giorno.

Fino al 2 settembre, sarà possibile acquistare alcuni tra i prodotti di punta della gamma usufruendo di ribassi imperdibili. I dispositivi della linea Surface sono, infatti, destinati sia agli studenti che ai professionisti, grazie a caratteristiche che li rendono compatibili con l’intero ecosistema di lavoro, come gli schermi touch screen interattivi con vetro rinforzato, le porte USB-A e USB-C per collegare più schermi e le batterie di lunga durata.

Device perfetto per chi non vuole rinunciare al comfort e alla versatilità di un 2-in-1, Surface Pro 7 è in offerta speciale, con uno sconto fino al 18%, sulle configurazioni Intel Core i5 da 128 e 256 GB. Con un peso di 771 grammi, un sistema di raffreddamento silenzioso senza ventola e un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa, Surface Pro 7 è un alleato discreto e affidabile per ogni occasione.

Anche il nuovissimo 2-in-1 Surface Go 2 è in promozione sul Microsoft Store, con un ribasso fino al 25% sulla configurazione Intel Core M. Il piccolo 2-in-1 racchiude ottime performance in un design leggero e portatile, con schermo da 10,5 pollici e un peso minimo di 544 grammi.

Per chi è alla ricerca del laptop perfetto per ogni occasione, il modello Surface Laptop 3, disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, è in promozione con ribassi fino al fino al 17% su tutte le configurazioni. Laptop 3 garantisce un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata di lavoro o di studio ed integra sia la porta USB-A sia quella USB-C.

Grazie alla consegna gratuita e alla possibilità di usufruire di resi gratuiti fino a 60 giorni dall’acquisto, il Microsoft Store è la piattaforma perfetta per chi desidera procedere all’acquisto di un nuovo dispositivo per il nuovo anno scolastico in tutta sicurezza.

In più, solo sul Microsoft Store, gli studenti e gli insegnati possono beneficiare di uno sconto del 10% su tutti i device e gli accessori della linea Surface.