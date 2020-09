Il programma di incentivazione demo per i prodotti OceanStor Dorado V6 di Huawei è dedicato a distributori e partner di canale autorizzati

Huawei Enterprise Italia ha lanciato un programma di incentivazione demo riservato ai distributori e ai partner di canale autorizzati che coinvolge le soluzioni di storage enterprise All-Flash Huawei OceanStor Dorado V6.

Si tratta di un sistema di storage enterprise All-Flash progettato per servizi mission-critical in grado di supportare un’architettura di tipo NVMe (Non-Volatile Memory Express) end-to-end, offrendo prestazioni leader nel settore, fino a 20 milioni di IOPS (Input/Output Operations Per Second).

L’iniziativa è studiata per promuovere i test POC degli utenti finali che consentiranno di far apprezzare le grandi performance delle soluzioni Huawei.

Il programma di incentivazione è strutturato in più fasi:

I distributori e i partner di canale che rispondono ai requisiti richiesti, fanno domanda per partecipare al programma di incentivi demo tramite i Channel manager di riferimento. Nella loro richiesta, i distributori/partner di canale dovranno indicare lo scopo di utilizzo dell’apparecchiatura demo, come ad esempio eventi di marketing, fiere commerciali, test di laboratorio ecc.

I distributori/partner effettuano l’ordine dell’apparecchiatura demo.

I distributori/partner presentano i documenti giustificativi per richiedere il rimborso per incentivi demo.

I distributori/partner effettuano le attività necessarie al riconoscimento dell’incentivo.

Per usufruire dell’incentivo, ciascun partecipante dovrà presentare al Channel Manager di riferimento del Business Group Enterprise di Huawei un documento di riepilogo Marketing Development Fund (MDF), il modello sarà fornito ai partecipanti dal Channel Manager, per ottenere il rimborso del valore complessivo di acquisto dell’apparecchiatura demo tramite nota di credito.

Le apparecchiature Dorado Demo che verranno prese in considerazione per il Programma di incentivazione dovranno essere acquistate entro il 30 dicembre 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura commerciale e i Channel Manager di Huawei Enterprise Italia e i propri Distributori Ufficiali, oppure consultare la sezione dedicata del sito Huawei Enterprise Italia.