La nuova multifunzione compatta BP-30C25 è studiata ad hoc per chi torna in ufficio dopo la pandemia ed è attento al distanziamento sociale

Sharp ha annunciato di aver arricchito la gamma delle MFP a colori con una nuova multifunzione, la BP-30C25. Questa MFP offre produttività, elevato livello di sicurezza, e, come per gli altri modelli della gamma A3, la stessa interfaccia utente recentemente premiata per l’estrema semplicità di utilizzo.

Le funzioni di sicurezza elevata della Sharp BP-30C25, come il ripristino automatico del firmware nel caso si verifichino tentativi di attacchi informatici, consentono di identificare un’eventuale intrusione e di riportare la macchina al suo stato originale.

La nuova funzione whitelisting aiuta a proteggere ulteriormente il dispositivo, impedendo l’esecuzione di programmi non autorizzati.

Ideale per il mantenere distanziamento sociale

L’elegante design a forma di cubo si adatta perfettamente a qualsiasi spazio. Grazie alle dimensioni ridotte (575mm x 630mm), la Sharp BP-30C25 può essere posizionata anche sulle scrivanie, ed è ideale per gli uffici che vengono riprogettati pensando al distanziamento sociale. La forma compatta e la possibilità di aggiungere ulteriori vassoi per la carta, assicurano un’installazione facile e veloce del dispositivo sia direttamente a pavimento sia su un mobiletto.

Il nuovo modello si integra facilmente nel luogo di lavoro, grazie all’accesso opzionale a un ampio elenco di servizi cloud, tra cui Box e Dropbox.

Ampia possibilità di personalizzazione

La BP-30C25 si può personalizzare ampiamente ad esempio con la connessione wireless, che consente di stampare facilmente da tutti i dispositivi mobili, tablet e laptop. Inoltre, la facile integrazione con le applicazioni di rete esistenti e con i servizi cloud pubblici, permette di ottenere un semplice e sicuro accesso e condivisione delle informazioni in qualsiasi momento e da ogni luogo, contribuendo ad aumentare la produttività.

La BP-30C25 stampa alla velocità massima di 25 ppm e offre una velocità di scansione fino a 52 ipm; ha una capacità carta massima di 1.850 fogli, con più vassoi separati, consentendo agli utenti di selezionare diversi tipi di carta a seconda del tipo di stampa, incluse etichette, buste e cartoncini di vario tipo.

La nuova multifunzione a colori fornisce di serie una gamma di funzioni per risparmiare tempo, inclusa un’interfaccia utente personalizzabile, accessibile tramite un touchscreen LCD da 7 pollici comune alla gamma attuale di Sharp e facilmente fruibile per chi ha già familiarità con i nostri dispositivi. Inoltre, un nuovo portale accessibile direttamente dal pannello operatore, consente agli amministratori di aggiungere facilmente nuove applicazioni e aggiornare quelle esistenti in maniera rapida ed efficiente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Carlo Alberto Tenchini, Direttore marketing e comunicazione di Sharp Italia: «Le aziende hanno oggi la necessità di adeguarsi alla nuova realtà lavorativa, per questo abbiamo pensato a una soluzione che soddisfi queste esigenze e che possa essere facilmente integrata. Il nuovo modello della serie BP offre le stesse prestazioni e funzionalità dei nostri avanzati modelli A3 e, grazie al suo design compatto, può essere posizionata in qualsiasi spazio di lavoro, nel rispetto del distanziamento sociale consentendo una maggiore tranquillità a coloro che tornano a lavorare in ufficio».