Annunciata la distribuzione da parte di RS di un’ampia gamma di pannelli per offrire agli utenti soluzioni protettive ampiamente configurabili

RS Components (RS), ha annunciato la distribuzione di un’ampia gamma di pannelli protettivi a marchio Bosch Rexroth, progettati per assicurare il distanziamento sociale sul luogo di lavoro.

Con il graduale rientro in ufficio, il distanziamento sociale sul luogo di lavoro è destinato a diventare la nuova normalità. I pannelli protettivi della gamma Rexroth Social Distancing Screen, costituiti da un profilo e da pannelli aperti o chiusi, forniscono la soluzione perfetta per mantenere i dipendenti distanziati sul posto di lavoro. Schermi chiari consentono di separare le scrivanie e gli altri spazi di lavoro quando la distanza fisica non è un’opzione.

Grazie ai pannelli protettivi, i datori di lavoro possono garantire ai dipendenti una maggiore protezione personale. Ciò consente a un maggior numero di dipendenti di tornare fisicamente in ufficio, pur rispettando le linee guida del governo in materia di distanziamento sociale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Craig Allan, Portfolio Manager di RS: «I pannelli Rexroth sono il compromesso ideale tra distanziamento sociale e rientro dei dipendenti in ufficio. Installando i pannelli tra le scrivanie o gli spazi di lavoro, i dipendenti sono protetti dal contatto fisico, pur avendo piena libertà di movimento».

Una gamma di pannelli estremamente configurabile

Bosch Rexroth ha sviluppato la gamma in modo da essere estremamente configurabile. I leggeri profili in alluminio sono disponibili nelle due altezze da 1200 mm e da 2000 mm, con larghezze di 1000, 1500 e 2000 mm. I profili da 1200 mm sono dotati di un pannello che riempie l’intera cornice, mentre le cornici da 2000 mm possono essere dotate di pannelli da 1000 mm sia nella parte superiore che in quella inferiore della cornice, o solo nella parte superiore.

Per la suddivisione di scrivanie o banchi da lavoro, può essere necessario prevedere solo un pannello nella parte superiore della cornice. In un’area comune, come la reception, possono essere più appropriate cornici da 2000 mm con pannelli interi. Con varie larghezze di pannelli e kit di montaggio disponibili, la gamma permette di realizzare pareti divisorie complesse con angoli in aree aperte, o di racchiudere una scrivania su tre lati, ad esempio.

Le cornici con profili chiusi sono facili da pulire utilizzando i più diffusi detergenti disponibili, tra cui soluzioni a base di ammoniaca e alcool, evitando così la contaminazione.