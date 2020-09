MobileIron è l’unico vendor per la gestione unificata degli endpoint ad aver ottenuto, per il terzo anno consecutivo, l’ambita certificazione

MobileIron, la piattaforma di sicurezza mobile-centric per l’Everywhere Enterprise, ha annunciato di aver ottenuto la prestigiosa certificazione SCP (Service Capability & Performance Standards) per il terzo anno consecutivo.

Gli standard SCP definiscono i benchmark di eccellenza del servizio a livello internazionale, fissando le migliori metodologie, quantificando i livelli di prestazione e stabilendo un modello di riferimento per il miglioramento continuo delle prestazioni legate ai servizi di assistenza delle tecnologie.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Simon Biddiscombe, CEO di MobileIron: «È un onore ricevere questa importante certificazione per il terzo anno consecutivo. In MobileIron, ci concentriamo principalmente sulle innovazioni leader di mercato e sulla piena soddisfazione del cliente. Questa certificazione è un’ulteriore prova del nostro impegno a fornire un eccellente servizio di assistenza e supporto ai clienti. Poiché cresce sensibilmente il numero delle imprese che adotta lo smart working e le strategie BYOD, siamo impazienti di poter aiutare i clienti a proteggere i loro dati sui dispositivi mobili utilizzati nella nuova azienda senza perimetro, Everywhere Enterprise, assicurando loro un’esperienza utente sicura e senza soluzione di continuità».

Con MobileIron, le organizzazioni possono ottenere un controllo completo dei dati aziendali offrendo al tempo stesso una user experience estremamente intuitiva, una maggiore sicurezza e un incremento della produttività dei propri collaboratori.

L’approccio di sicurezza ‘Zero Trust’ di MobileIron fornisce la visibilità e i controlli IT necessari per proteggere, gestire e monitorare i dispositivi, gli utenti, le applicazioni e le reti utilizzate per accedere ai dati aziendali, permettendo ai dipendenti la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo.

Per Greg Coleman, Vice Presidente of Strategic Programs for Service Strategies di MobileIron: «MobileIron continua a dimostrare un eccezionale impegno nel garantire la soddisfazione del cliente. Questa terza certificazione conferma ulteriormente che MobileIron è sempre più concentrata nel soddisfare le esigenze dei propri clienti, aiutandoli a valorizzare al massimo i loro investimenti in sicurezza».

Infine, per Vishal Chauhan, VP of Worldwide Technical Support di MobileIron: «Lavoriamo instancabilmente per fornire ai clienti un supporto di livello mondiale. Abbiamo introdotto continui miglioramenti per risolvere in modo efficiente le richieste di supporto tecnico e ottimizzare il processo di fidelizzazione dei clienti. Ci siamo inoltre rapidamente attivati per soddisfare le esigenze di sicurezza di un fenomeno mondiale che si è orientato al lavoro da remoto, assicurando lo stesso livello di servizio sempre attivo che i nostri clienti si aspettano anche durante la pandemia di COVID-19. Siamo orgogliosi che i nostri sforzi siano stati ancora una volta riconosciuti da questa nuova certificazione».