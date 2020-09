Il prossimo 24 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, un webinar gratuito dedicato ai professionisti del settore fotovoltaico

La divisione Solar di LG Electronics ha annunciato una nuova attività di formazione online pensata per partner e installatori LG Pro.

Il nuovo appuntamento online con LG sarà interamente dedicato al Superbonus 110% e avrà luogo il 24 settembre, dalle 10 alle 12. Il webinar è gratuito ed è riservato ai professionisti del settore fotovoltaico.

L’incentivo fiscale per i lavori di riqualificazione energetica verrà esplorato in modo dettagliato con un’attenzione particolare ai temi quali l’impostazione di vendita e le soluzioni a combinazione impiantistica fotovoltaico e pompa di calore. Inoltre, LG presenterà in anteprima le soluzioni per la cessione del credito tra cui la convenzione con Erreci Luce & Gas riservata a installatori partner LG PRO.

L’appuntamento online sarà, inoltre, l’occasione per presentare ai professionisti del settore il nuovo modulo fotovoltaico introdotto recentemente all’interno del portfolio prodotti di LG. Si tratta di LG NeON2 N1C-N5, un pannello solare premium di tipo N dotato di 60 celle garantisce potenza fino a 370 watt.

Questo modulo offre un’elevata efficienza energetica grazie alla capacità di convertire il 21,4% dell’energia solare catturata in energia elettrica, una percentuale senza precedenti se si tiene in considerazione lo standard industriale di livello premium del 20%.

Di seguito il programma completo del webinar:

Presentazione Nuova Brochure Super Bonus LG Solar Lancio Nuovo Modulo LG NeON2 Serie N5 Prodotti LG Clima per Soluzioni a Combinazione Impiantistica FV+PDC Anteprima Nuove Soluzioni per Cessione del Credito

Come sottolineato in una nota ufficiale da Davide Ponzi, Solar Business Manager Italy&Greece di LG Electronics: «Il Superbonus è una grande opportunità per imprese e famiglie ed è per questo che abbiamo deciso di riservare uno dei nostri appuntamenti online proprio a questo tema. L’obiettivo del nostro piano formativo è sempre quello di offrire, a partner e professionisti del settore, un alto livello di conoscenza del mercato in cui operano e delle soluzioni e tecnologie che stanno rivoluzionando la nostra vita».

Per partecipare al webinar gratuito è necessario registrarsi CLICCANDO a questo LINK