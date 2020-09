Da Logitech soluzioni per la video-collaborazione in grado di garantire efficienza e sicurezza dei dipendenti nel rientro in ufficio

In vista del Back to Office, e al fine di evitare assembramenti sul posto di lavoro, Logitech è al fianco delle aziende con soluzioni in grado di assicurare l’efficienza dell’operatività ai propri dipendenti.

Ancora Logitech, per il Back to Office, pensa al monitoraggio del numero di persone presenti nelle meeting room, luogo ad alto rischio di assembramento e, per questo, porta l’attenzione su Logitech Sync e Logitech Swytch per le sale meeting e Logitech Zone Wired per le postazioni personali.

Logitech Sync, l’innovativa piattaforma per il monitoraggio da remoto del corretto funzionamento di qualunque dispositivo per videoconferenza Logitech in migliaia di sale, grazie alla partnership con ServiceNow è stata aggiornata con la funzione Insights che consente di verificare la frequenza e il numero di persone che utilizzano le sale riunioni, impostando per ciascuna di esse un limite di accesso sicuro. Insights utilizza infatti la tecnologia ServiceNow e Logitech RightSight per rilevare il numero di persone presenti nella sala, e notificare un eventuale superamento del limite di sicurezza.

Logitech Swytch è il collegamento USB per computer portatile compatto ed elegante che, eliminando ogni cavo superfluo dai tavoli delle sale riunioni, consente di gestire l’esperienza di videoconferenza nelle sale riunioni completamente da PC. Qualunque Personal Computer può infatti avviare la videoconferenza con qualsivoglia piattaforma in esso ospitata e contemporaneamente controllare le periferiche audio e video della sala riunioni. Una volta terminata la riunione, basta scollegare Swytch per lasciare la sala pronta per quella successiva.

Infine, che si stia lavorando in ufficio o da remoto, Logitech Zone Wired è la cuffia con microfono USB progettata per offrire audio di qualità premium e massima nitidezza, grazie al driver di grandi dimensioni (40 mm) e alla tecnologia a doppio microfono con cancellazione del rumore di fondo fino a 60 cm di distanza. Inoltre, grazie alla certificazione Microsoft Teams, basta un solo clic per avviare l’app Teams direttamente da Zone Wired attraverso i controlli posti sul pratico cavo antigroviglio, sempre a portata di mano per regolare il volume, disattivare l’audio, rispondere, rifiutare e terminare le chiamate. Tutto questo fa di Zone Wired la cuffia perfetta per chiamate e videoconferenze estremamente chiare, ovunque ci si trovi.