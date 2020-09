La nuova linea di dispositivi rappresenta una soluzione end-to-end, che integra scansione, stampa e finitura con funzionalità ancora più facili e sicure

Canon annuncia il lancio di nuove soluzioni di stampa di grande formato ColorWave e PlotWave.

Con tre modelli a colori ColorWave (3600, 3800 e 9000) e cinque modelli monocromatici PlotWave (3000, 3500, 5000, 5500 e 7500), la serie è stata studiata per supportare e stimolare la creatività di qualsiasi azienda e in qualsiasi fase della progettazione, dalla visualizzazione delle idee al processo di sviluppo, fino ai progetti finali.

Entrambe le serie si avvalgono della consolidata tecnologia Canon e offrono funzionalità di sicurezza potenziate e maggiore semplicità di utilizzo. Per i creativi che devono rispettare scadenze ravvicinate, proteggere i dati e stampare direttamente la versione definitiva dei loro progetti in qualsiasi ufficio o ambiente di produzione, le stampanti ColorWave e PlotWave sono la soluzione ideale.

Ottimali per la produzione automatizzata di stampe di grande formato

Grazie alle opzioni di finitura e scansione opzionali, ora le stampanti ColorWave e PlotWave rappresentano soluzione “all in one” che semplifica più che mai la produzione automatizzata di stampe di grande formato.

Le unità di impilamento e piegatura totalmente compatibili consentono di configurare tutte le stampanti di queste serie per soddisfare requisiti specifici e produrre documenti finiti in tutta facilità, da un’unica stampante. Inoltre, è possibile aggiornare le stampanti senza dover aggiornare anche i sistemi di finitura; è sufficiente aggiungere le unità di impilamento e piegatura per ottenere una soluzione end-to-end completa, compatta e performante.

Anche le soluzioni di scansione sono compatibili con entrambe le serie e in grado di rispondere a qualsiasi esigenza. Scanner Express può essere integrato nelle stampanti PlotWave e ColorWave per consentire lavori di stampa walk-up, mentre Scanner Professional è uno scanner documentale stand-alone a elevate prestazioni che garantisce il massimo della qualità e della produttività, può essere integrato con una o più stampanti.

Le stampanti di queste serie sono state progettate per offrire soluzioni sostenibili, compatte ed ergonomiche adatte a qualsiasi ambiente, dagli ambienti di lavoro aziendali alle copisterie, fino agli ambienti ad alta produzione. Infine, il loro funzionamento silenzioso riduce al minimo le distrazioni.

Sicurezza delle informazioni garantita

Tanto alle divisioni R&D che stampano prototipi riservati, quanto alle imprese edili che devono assicurare la riservatezza dei loro progetti per garantire la sicurezza delle loro costruzioni, serve la certezza che i loro dati siano al sicuro. Il portfolio Canon risponde a queste necessità, nel pieno rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza.

Con la sicurezza di stampa integrata di SMARTshield, le nuove serie garantiscono l’inoltro sicuro e protetto dei dati e delle credenziali dell’utente durante l’invio dei file alle stampanti. SMARTshield offre l’archiviazione sicura, proteggendo i dati di stampa da furti o fughe accidentali di dati. Prevede l’autorizzazione per limitare l’accesso ai dati riservati e la prevenzione delle violazioni in modo che nessuno possa accedere ai file al di fuori dei componenti dell’azienda. I dati di stampa possono essere inoltrati, archiviati o autorizzati; SMARTshield garantisce comunque che siano sempre al sicuro.

L’interfaccia delle nuove stampanti ColorWave e PlotWave è intuitiva: può essere agevolmente utilizzata da chiunque e non solo da un operatore specializzato.

Grazie al software ClearConnect, le stampanti garantiscono un flusso documentale ottimizzato per qualsiasi lavoro di stampa singolo o più complesso, composto da fascicoli di più file. Il software fornisce avvisi attivi all’operatore e anteprime di stampa accurate permettendo agli utenti di apportare le correzioni necessarie prima di lanciare i lavori di stampa e inoltrarli in tutta facilità, da qualsiasi luogo o dispositivo.

Inoltre, il controller POWERsync permette l’agevole integrazione dei sistemi delle serie ColorWave e PlotWave in una rete che si avvale della tecnologia uniFLOW, garantendo così funzioni di stampa e contabilizzazione sicure.

Studiato per risparmiare tempo e velocizzare la fase di progettazione, Publisher Select, parte integrante della suite di software ClearConnect, elimina gli errori di stampa e lo spreco di materiali grazie all’anteprima ‘what you see is what your print’, disponibile direttamente sul computer. Per migliorare la produttività, il software offre il supporto doppia stampante per una serie di sistemi Canon di grande formato oltre alla funzione che consente di assegnare modelli di supporti specifici per stampare interi lavori o singoli file di un fascicolo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Walter Bano, Country Director Production Printing di Canon Italia: «Grazie alla lunga esperienza nel mercato della stampa di grande formato, Canon si impegna costantemente a sviluppare tecnologie innovative per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e permettere di stampare da subito i loro progetti in versione definitiva e con risultati di alta qualità. Finora il feedback dei clienti sulle serie ColorWave e PlotWave è stato estremamente positivo. Tuttavia, grazie all’aggiornamento del nostro portfolio intendiamo offrire una linea di dispositivi ancora più performanti. La nuova soluzione end-to-end, che integra scansione, stampa e finitura con funzionalità ancora più facili da usare e sicure, ci consente di offrire ai nostri clienti la soluzione perfetta all-in-one».