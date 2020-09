Il nuovo cloud TLC as-a-service per gli IP-PBX VoipeCloud offre connettività performanti, numerazioni VoIP e spazi cloud sui quali installare moderni IP-PBX

VoipVoice, il principale Provider VoIP Business Oriented in Italia, amplia la sua offerta di servizi voce e connettività con il VoipeCloud, il nuovo cloud TLC as-a-service per gli IP-PBX, progettato per rispondere alla sempre più crescente esigenza di digitalizzazione da parte delle aziende.

Il VoipCloud è la migliore soluzione cloud per IP-PBX per tutte le aziende che vogliono compiere il processo di transizione verso una completa digitalizzazione, garantendosi un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza e abbandonando definitivamente l’hardware.

Poter disporre di un centralino cloud non solo permette una dematerializzazione fisica degli apparati, ma soprattutto garantisce la possibilità di lavorare ovunque in maniera sicura e affidabile, gestendo in tutta tranquillità le chiamate VoIP.

Servizio con alte prestazioni tecniche, 100% made in Italy

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luigi Poli, Executive Office Director di VoipVoice: «Il VoipCloud è il mattone che mancava all’offerta TLC di VoipVoice e che ci permette da oggi di offrire ai nostri partner e ai nostri clienti un servizio completo, affidabile e soprattutto “made in Italy”. Connettività performanti, numerazioni VoIP e spazi cloud, sui quali installare moderni IP-PBX, nasceranno tutti sul nostro territorio nazionale, dandoci la possibilità di garantire un servizio con alte prestazioni tecniche, rispettando le attuali disposizioni di legge in ambito TLC».

Per attuare questa rivoluzione digitale, l’azienda toscana si è fatta spazio nel cuore delle Telecomunicazioni Italiane: è entrata al MIX, il Milan Internet Exchange, ossia il principale Internet Exchange Point pubblico italiano. Qui ha aperto il suo spazio server per l’archiviazione del cloud e per il passaggio delle comunicazioni VoIP.

Flessibile e adattabile in base alle chiamate contemporanee da svolgere, sicuro grazie a un firewall specifico e personalizzabile in base alle esigenze, ciascun taglio del VoipCloud possiede un IP statico pubblico ed è compatibile con i principali IP-PBX.

Tre tipologie di offerta “su misura”

Il VoipCloud è strutturato in tre tagli, VoipCloud 4 –VoipCloud 8 –VoipCloud 16, che differiscono non solo per il numero di chiamate

VoipVoice contemporanee che il centralino ivi collegato può permettere, ma anche per dimensioni di CPU, RAM e storage.

Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di supporto per l’installazione e la configurazione tramite il servizio di Setup.