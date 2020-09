Lo stand LG Ergo è stato sviluppato per i professionisti e per tutti coloro che trascorrono una quantità significativa di tempo alla scrivania

A questo proposito LG Electronics ha presentato UltraFine Ergo 4K (modello 32UN880), una soluzione ergonomica innovativa in grado di distinguersi.

Il concept unico di LG Ergo unisce tre elementi chiave: la fedeltà all’immagine, il design ergonomico e la soluzione USB-C che consentono prestazioni ineguagliabili, maggiore comfort per l’utente e più ordine sulla scrivania.

I vantaggi di organizzare l’ufficio in modo ergonomico

L’uso sempre più diffuso e intenso del computer e la quantità di ore passate davanti allo schermo si traducono spesso in notevoli disagi sia per quel che riguarda il benessere fisico che per la produttività e l’efficienza a lavoro. Organizzare un ufficio in modo ergonomico potrebbe essere la soluzione per incrementare la produttività, migliorare il livello di comfort e ridurre i costi. Un primo passo verso una postazione di lavoro che sia confortevole ed efficiente è sicuramente quello di dotare la scrivania di un monitor tecnologicamente ed ergonomicamente avanzato.

Tecnologicamente ed ergonomicamente avanzato, con il suo elevato grado di regolazione, consente all’utente di creare postazioni di lavoro perfettamente personalizzate.

Lo stand LG Ergo è a misura del tuo spazio: infatti può essere esteso verso l’esterno o posizionato vicino alla parete (estensione 0~180mm), spostato verso l’alto fino all’altezza degli occhi o abbassato al livello della scrivania (altezza 0~130mm), con un’inclinazione adatta a chi lavora in piedi o seduto (tilt ±25°) e ruotato in verticale (pivot).

È possibile anche girarlo completamente per condividere le informazioni anche con i colleghi che si trovano di fronte (orientamento ±280°). In definitiva, il monitor può essere posizionato all’altezza, alla distanza e all’angolazione perfetti per un’esperienza d’uso più confortevole.

LG Ergo consente di lavorare con una postura corretta, garantendo un maggior comfort di utilizzo e aumentando la tua produttività.

Il 32UN880 eredita la straordinaria qualità dell’immagine che contraddistingue la serie UltraFine grazie al pannello IPS con risoluzione Ultra HD 4K compatibile HDR 10 e con copertura del 95% della scala cromatica DCI-P3 e soddisfa le esigenze della maggior parte dei professionisti grazie alla sua capacità di massimizzarne i dettagli.

Con LG Ergo lo spazio sulla scrivania non sarà più un problema

Grazie al supporto con morsetto a C di semplice e immediata installazione, e alla possibilità di nascondere al proprio interno i cavi, consente di creare un ambiente di lavoro ordinato e privo di ingombri.

Inoltre, LG Ergo è dotato di USB-C per il trasferimento di dati che garantisce un’elevata velocità di trasferimento e l’alimentazione per la ricarica del notebook attraverso un unico e comodo cavo con potenza fino a 60Watt.