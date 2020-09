Rittal ha completato la gamma AX Plastic con la versione di nuova concezione, in poliestere, per protegge i componenti elettrici anche in ambienti molto difficili

Rittal sta sostituendo la precedente serie KS con i nuovi armadi compatti AX Plastic e ridefinendo così la tecnologia degli armadi compatti in plastica.

Lo sviluppo si basa sulla tecnologia Rittal già utilizzata per gli armadi in lamiera d’acciaio verniciata e possono essere utilizzati per semplificare e accelerare notevolmente i processi di produzione nella realizzazione di quadri elettrici e di comando.

Ora, per la prima volta, anche gli armadi in poliestere (GRP) sfruttano il concetto della piattaforma unica. Questa è una situazione molto vantaggiosa per tutti i costruttori di impianti: il risultato è una tecnica di installazione che consente la massima semplificazione, velocità e libertà di progettazione, soddisfacendo ogni requisito di sicurezza e resistenza agli agenti esterni.

Indipendentemente che siano installati in modo sicuro in un edificio industriale o esposti al vento e agli agenti atmosferici esterni, i nuovi armadi compatti AX Plastic Rittal possono resistere a lungo senza alterare il grado di protezione e garantire massima affidabilità e funzionamento ai componenti installati all’interno

Più affidabilità

I nuovi armadi compatti AX Plastic sono perfettamente adatti all’uso esterno grazie a una plastica rinforzata con fibre di vetro (poliestere GRP) e con una resistenza ai raggi UV sette volte superiore alla serie precedente e per questo motivo, hanno un rating UL F1 (UL 746C).

Un listello di protezione dalla pioggia, integrata sui bordi superiore e inferiore della porta, protegge la guarnizione da polvere e acqua quindi la custodia è doppiamente protetta.

Grazie al doppio isolamento in classe II fino a 1000 V CA si garantisce una maggiore protezione. Il doppio isolamento e il grado di protezione fino a IP66 o NEMA 4X restano intatti anche se la cassetta è cablata. Grazie al design intelligente dell’armadio, l’installazione interna non crea problemi e non influisce sull’area della custodia incapsulata. L’armadio compatto AX Plastic inoltre è approvato UL 508A e con classe di resistenza al fuoco UL94 V-0.

Maggiore efficienza

Gli installatori di quadri elettrici ne beneficeranno fin dall’inizio, grazie a una costruzione interna studiata nei minimi dettagli. Il rapido assemblaggio è assicurato dalla presenza di numerosi tasselli di montaggio all’interno dell’armadio.

Ciò consente di fissare rapidamente e direttamente gli accessori come chassis e guide Din su svariati punti all’interno dell’armadio. La piastra di montaggio può essere facilmente avvitata dalla parte anteriore mediante gli inserti filettati premontati e può essere messa a terra in un secondo momento tramite delle asole. Inoltre la cerniera della porta può essere sostituita in modo semplice e rapido una volta allestito il contenitore.

Disegni 3D in oltre 30 formati CAD differenti di elevata qualità e l’integrazione nel software di progettazione on-line gratuito RiCS, hanno accelerato i processi di progettazione selezione e pianificazione. Inoltre la presenza dei codici QR su tutti gli armadi Rittal, rende più semplice l’integrazione nel flusso di produzione con il monitoraggio digitale avanzato in ogni fase del processo produttivo, dall’entrata merci fino al completamento dell’intero quadro elettrico.