DiskStation DS1621xs+ di Synology è un micro-server ultraveloce e super affidabile

L’innovativo DiskStation DS1621xs+ di Synology, disponibile presso i partner e i rivenditori Synology, stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, in un formato tower compatto.

Combinando un processore quad-core Xeon, una memoria ECC e 10GbE integrati, DS1621xs+ ottimizza la gestione e le prestazioni a livello storage.

DS1621xs+ è dotata di un potente processore Xeon, lo stesso utilizzato in alcune delle unità per datacenter Synology, il tutto in un telaio da 11.5L.

Oltre 3,1 GB/s in lettura sequenziale e 1,8 GB/s in scrittura sequenziale, questo nuovo device consente di elaborare set di dati più grandi e gestire più utenti, con una maggiore velocità. La memoria ECC ne migliora ulteriormente l’affidabilità. Grazie al file system Btrfs e le soluzioni complete per il backup dei dati, i dati sono al sicuro.

Piccolo ma potente

Sei vani interni da 3,5″ offrono fino a 96 TB di capacità di archiviazione raw. È possibile espandere questa capacità fino a 256 TB, aggiungendo due unità di espansione DX517 per un totale di 16 dischi. Il DS1621xs+ include anche due slot M.2 2280 per una cache NVMe ultraveloce, rendendo lo storage 20 volte più veloce, senza sacrificare vani.

Una rete 10 volte più veloce

Con la tecnologia 10GbE incorporata, creazione di contenuti, voluminose operazioni di backup e di trasferimento file diventano più veloci. Utilizzando una scheda supplementare da 10GbE si possono velocizzare e completare progetti di rendering in rete ad alta risoluzione oppure migliorare ulteriormente le prestazioni delle operazioni di trasferimento per le macchine virtuali.

Con Synology DSM

Gestire i dati non è mai stato così facile. Synology DSM semplifica i processi più complicati e noiosi, lasciandovi il pieno controllo sulle scelte che contano. Consente di creare un cloud on-premise con Synology Drive e proteggete i dati dei PC, le macchine virtuali, SaaS, con la suite Synology Active Backup.