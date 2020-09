DotForce, distributore di Yubico, supporterà il vendor svedese nell’attuazione del nuovo programma di canale in Italia

Yubico, fornitore di chiavi di sicurezza per l’autenticazione hardware, annuncia il suo programma per i partner di canale per l’Europa che entrerà in vigore anche in Italia e verrà implementato con il supporto di DotForce come distributore nazionale.

Per rafforzare questo programma, Yubico ha nominato anche una risorsa dedicata, Fabio Cichero, a capo dei partner in Spagna, Portogallo e Italia.

Tutte le operazioni con i rivenditori in Italia, Portogallo e Spagna sono canalizzate attraverso DotForce, distributore regionale a valore aggiunto di Yubico.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabrizio Bressani, Amministratore Unico di DotForce per l’Italia: «Con i suoi prodotti, Yubico sta rendendo possibile il raggiungimento dell’obiettivo finale di eliminare completamente l’uso di password statiche, e con la dedizione di Fabio prevediamo che la forte crescita che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni con Yubico aumenterà anche di più».

Focus sulle soluzioni di Strong Authentication

Yubico Channel Partner Program è progettato per Reseller, Systems Integrator, Managed Service Provider interessati ad aggiungere l’offerta Yubico al proprio portafoglio per facilitare la formazione e la promozione di soluzioni di Strong Authentication hardware YubiKey.

Con l’introduzione di tre nuovi livelli di partnership – Authorized, Certified e Certified Gold -, il programma rafforza i rapporti con i distributori esistenti e trasferisce competenze ai partner di canale, permettendo loro di soddisfare le crescenti richieste del mercato con diversi servizi di formazione e supporto.

I rispettivi vantaggi basati su livelli vanno dall’accesso a materiali e risorse di formazione, supporto aziendale dedicato e attività di marketing congiunte.

Un italiano alla guida anche di Spagna e Portogallo

Nella sua nuova posizione, Fabio Cichero giocherà un ruolo chiave nel supportare e formare i partner di canale di Yubico, oltre a contribuire alla crescita del business con i loro clienti finali.

A ribadirlo è lo stesso manager, secondo cui: «Le password statiche sono state a lungo la soluzione standard per proteggere le informazioni sensibili e gli account da accessi non autorizzati, ma il numero crescente di violazioni dei dati causate dal furto di credenziali ci mostra che dobbiamo smettere di fare affidamento sulle password statiche per proteggere le credenziali. Non vedo l’ora di aiutare i nostri partner a fornire un’autenticazione forte ai loro clienti».

Yubico Channel Partner Program è personalizzato per soddisfare i requisiti di aziende di tutte le dimensioni e profili, contribuendo a semplificare il processo di onboarding per i nuovi distributori.

Obiettivi chiari per clienti e partner

Per Oliver Sicco, Channel Sales Director, EMEA, Yubico: «Abbiamo introdotto Yubico Channel Partner Program per raggiungere due obiettivi: aiutare le aziende che necessitano di solide soluzioni di autenticazione a identificare facilmente il miglior partner locale per i loro progetti e incentivare i partner Yubico esistenti diventare esperti nella nostra tecnologia. Vogliamo essere certi che i clienti ricevano un supporto di prim’ordine, sia prima che dopo l’acquisto».

Per maggiori informazioni o per aderire a Yubico Channel Partner Program, cliccate QUI.