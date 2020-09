Dal 17 al 18 novembre Viscom Italia propone un’edizione interamente in digitale ma conferma, già per il 2021, l’edizione in presenza

Il 17 e il 18 novembre 2020 si terrà “Viscom Italia – Hyper Reality” il primo format digitale immaginato da Viscom Italia per supportare il rilancio del mercato della comunicazione visiva, sviluppare nuove esperienze di networking e creare sfide di business vincenti. L’evento digitale sarà l’occasione per ampliare la conoscenza del mercato della comunicazione visiva e valorizzare, attraverso un innovativo marketplace, le collezioni dei prodotti delle aziende. I visitatori, da tutto il mondo, potranno connettersi per stringere e rafforzare le relazioni commerciali, partecipare a incontri virtuali con gli espositori, aggiornarsi in diretta, grazie a un ricco programma di talks ed eventi, sulle nuove opportunità di sviluppo e sugli scenari futuri del mercato. La 32a edizione della manifestazione di riferimento per il mercato della comunicazione visiva si svolgerà, con la tradizionale formula in presenza, dal 14 al 16 ottobre 2021, presso i Padiglioni 8/12 di fieramilano.