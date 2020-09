Canon mette a disposizione le più innovative tecnologie di stampa per rilanciare il settore delle costruzioni

Canon Italia parteciperà all’edizione 2020 di SAIE, la fiera di Bologna in programma dal 14 al 17 ottobre, portando le più innovative tecnologie di stampa pensate per l’AEC (padiglione 26, stand B72).

Da sempre punto di riferimento per aziende, professionisti e associazioni del settore delle costruzioni, SAIE 2020 con il payoff “Riparti Italia” rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire in un unico evento tutte le innovazioni tecnologiche, i materiali più evoluti e le soluzioni utili per soddisfare le esigenze imposte dalle tecniche di costruzione e gestione.

All’interno dello spazio espositivo di Canon sito nell’area dedicata alla Progettazione e alla Digitalizzazione, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare le tecnologie di stampa pensate per garantire efficienza e continuità di business: innovazione tecnologica, flessibilità operativa, produttività rappresentano infatti dei fattori chiave dell’offerta a valore di Canon per il settore dell’AEC. In particolare, per la prima volta sarà esposta al pubblico la serie imagePROGRAF TA, una gamma di stampanti multiuso di grande formato che combina design compatto, funzionamento silenzioso e stampa di alta qualità, progettata per una vasta gamma di organizzazioni che desiderano creare contenuti dal forte impatto visivo attraverso poster, documenti tecnici e varie tipologie di design. In stand saranno presenti i modelli imagePROGRAF TA-20, un dispositivo compatto e intuitivo con un’alta qualità di stampa, e imagePROGRAF TA-30, soluzione silenziosa con tecnologia di alto livello, progettata per le esigenze di stampa di bassi volumi in uffici di dimensioni ridotte.

I visitatori dello stand Canon potranno anche vedere in azione la rinomata serie di stampanti e soluzioni multifunzione di grande formato imagePROGRAF TM, pensata per chi realizza CAD, GIS e poster. Produttive e dalle dimensioni ridotte, queste stampanti sono ottimizzate per i piccoli uffici con bassi volumi di stampa ma che necessitano di immagini precise e di qualità elevata. I modelli presenti saranno imagePROGRAF TM-200, imagePROGRAF TM-300 Scanner L36ei, e imagePROGRAF TM-305 Scanner T36 AIO.

“Siamo particolarmente lieti di tornare a SAIE in un’edizione che rappresenta una grande opportunità per promuovere il rilancio del settore AEC. Crediamo infatti che mai come in questa fase dotarsi della migliore tecnologia di stampa possa fare la differenza in termini di accelerazione del business e resilienza alle continue sfide dettate da uno scenario in costante divenire. Questo è tanto più vero in un settore come quello della progettazione architettonica e dell’edilizia in cui precisione millimetrica, dettaglio d’immagine e qualità nei particolari sono aspetti imprescindibili.” ha commentato Donato Maggi, Product business developer di Canon Italia “E’ per questo che in stand mostriamo le caratteristiche dei multifunzioni delle serie imagePROGRAF TA e imagePROGRAF TM, dispositivi altamente produttivi e dalle dimensioni ridotte, ideali per tutti quei progettisti, ingegneri, architetti e più in generale gli operatori del settore che hanno necessità di immagini precise e di qualità elevata”.

Canon vi aspetta a SAIE presso il padiglione 26, stand B72 nell’area dedicata alle aziende che si occupano di Progettazione e Digitalizzazione.