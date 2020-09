Il nuovo scanner desktop imageFORMULA DR-S130 di Canon è dotato di connettività flessibile USB e WiFi, per supportare le piccole aziende nel loro ambiente lavorativo

Canon ha presentato al mercato imageFORMULA DR-S130, un nuovo scanner desktop, facile da utilizzare e dotato di connettività flessibile USB e WiFi, per supportare le piccole aziende, indipendentemente dalla configurazione del loro ambiente lavorativo.

Forte del successo riscosso dal modello imageFORMULA DR-S150, il nuovo imageFORMULA DR-S130 offre una soluzione di digitalizzazione affidabile e ad alte prestazioni per uffici domestici o di piccole dimensioni.

Il dispositivo è dotato del software CaptureOnTouch Pro, che vanta un’interfaccia semplice e intuitiva caratterizzata da un funzionamento basato su icone, per una maggiore facilità d’uso. L’utente può configurare tali icone per le attività eseguite con maggiore frequenza, per salvare e inviare i documenti a diverse destinazioni, tra cui i servizi cloud, come OneDrive e Dropbox.

Perfetto per l’utilizzo in viaggio, a casa o in ufficio, il nuovo dispositivo può essere attivato da smartphone o direttamente da PC o Mac. La possibilità di acquisire e ordinare automaticamente i file tramite OCR a zone e riconoscimento di codici a barre e codici 2D, consente alle aziende di elaborare le informazioni e di ordinarle nei flussi di lavoro e nei sistemi di gestione documentale esistenti. Ciò contribuisce ad agevolare la collaborazione tra i team e diminuisce il carico amministrativo dei dipendenti, facendo risparmiare tempo e risorse preziose. Il design compatto offre la flessibilità richiesta dagli ambienti d’ufficio di piccole dimensioni, senza compromettere lo spazio o la produttività.

DR-S130 funziona in modo semplice e affidabile, e rappresenta pertanto la soluzione ideale per chiunque non disponga di un team IT. Il design resistente garantisce prestazioni affidabili e produttive per flussi di lavoro fino a 3.500 scansioni al giorno e 60 immagini al minuto. La funzione di scansione PUSH permette di inviare i documenti scansionati direttamente a una destinazione di stampa, senza doverli reindirizzare attraverso un PC, così da risparmiare tempo e risorse.

Elaborazione versatile dei documenti per soddisfare qualsiasi esigenza

imageFORMULA DR-S130 agevola l’archiviazione, la modifica e la distribuzione dei documenti grazie al suo sistema di alimentazione affidabile e versatile, che consente di acquisire un’ampia gamma di documenti, di diverso spessore, tra cui documenti di identità plastificati, carte di credito con numeri in rilievo e passaporti.

I rulli di alimentazione e separazione ad alte prestazioni rendono la scansione di documenti misti in batch semplice e intuitiva. Il sistema di rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione garantisce che tutti i documenti vengano acquisiti e che nessuna informazione vada persa.

La modalità Active Threshold mette inoltre a disposizione funzioni come rilevamento automatico del colore, riconoscimento dell’orientamento del testo, rilevamento automatico del formato carta e correzione dell’inclinazione, permettendo così di risparmiare tempo prezioso senza dover regolare le impostazioni, e garantendo sempre risultati di elevata qualità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Davide Balladore, Product Business Developer Manager di Canon Italia: «Siamo orgogliosi della nuova serie imageFORMULA poiché rende la scansione facile e accessibile a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione. Dato che la trasformazione digitale è ormai una questione di sopravvivenza per le aziende di tutto il mondo, volevamo fornire ai nostri clienti delle aziende più piccole un prodotto pensato per soddisfare le loro esigenze, senza compromettere la qualità del design, le prestazioni o la produttività. L’ingombro ridotto, la funzione di scansione PUSH e le opzioni di connettività lo rendono uno strumento flessibile, perfetto per gli uffici remoti o di piccole dimensioni, a casa o in spazi condivisi. Indipendentemente dalle esigenze, l’ampia gamma di opzioni di scansione documentale consente a imageFORMULA DR-S130 di produrre rapidamente risultati di alta qualità, per garantire una fluida gestione del lavoro quotidiano».