La suite Mapp Cloud sarà a disposizione delle società di consulenza e dei partner tecnologici con il supporto dei team locali

Mapp Digital, provider internazionale di insight-led customer engagement, ha annunciato il lancio del suo nuovo programma dedicato ai partner con lo scopo di fornire competenze congiunte nell’acquisizione e nel supporto delle aziende clienti.

Target principale del programma di Mapp Digital sono le agenzie, i consulenti e i fornitori di servizi strategici nell’industria del digital marketing, così come le aziende di innovazione tecnologica e i rivenditori di software.

Grazie a loro Mapp intende accrescere il potenziale dei clienti e rendere la propria offerta più completa ed efficace con un ampio numero di servizi.

Verso un network di partner selezionati

Condividere risorse, reti e competenze creerà una sinergia tra Mapp Digital e i suoi partner. I partner di Mapp che necessitano di soluzioni digitali per i propri clienti avranno accesso alle soluzioni di Mapp Cloud, la suite di marketing che include Mapp Acquire, data management platform che raccoglie i dati a livello centrale da tutte le property digitali delle aziende; Mapp Intelligence, la piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale che serve a elaborare e organizzare numerosi insight sui clienti finali; infine Mapp Engage, la soluzione di marketing automation multicanale utile per orchestrare il customer journey in maniera fluida e altamente personalizzata.

Lo scambio di dati con terze parti è gestito da una specifica interfaccia che supporta un’ampia gamma di applicazioni marketing. Infine, i partner possono usare Mapp Empower, una soluzione di e-mail marketing a tutto tondo dedicata espressamente alle agenzie.

Il nuovo programma di Mapp Digital è rivolto alle società che vogliono utilizzare soluzioni di customer intelligence integrate, marketing analytics e marketing cross-canale nel loro portfolio. I partner avranno accesso ai raw data unificati e saranno in grado di utilizzare Mapp Cloud per generare insight basati sull’Intelligenza Artificiale. Questo a sua volta potrà essere utilizzato per abilitare l’attivazione del cliente cross-canale insieme a una consistente marketing automation.

L’offerta di Mapp è certificata in accordo con gli standard di rilevanza internazionale, tra cui ISO 27001 e ISO 27018.

L’offerta consentirà ai partner di aiutare i propri clienti a massimizzare il valore delle soluzioni di digital marketing di Mapp. Il programma permette ai partner di vendere la tecnologia di Mapp e i suoi servizi con un supporto sales dedicato.

Per i fornitori di servizi strategici e rivenditori di software, il programma si concentra sulla valorizzazione delle interfacce e delle estensioni di Mapp Cloud. I partner tecnologici potranno espandere Mapp Cloud e le sue possibilità di data exchange.

Oltre a una interessante remunerazione basata su commissioni, Mapp fornirà ai suoi partner un’ampia possibilità di formazione e altre opportunità di crescita, oltre al supporto locale tramite le proprie sedi internazionali negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia e Francia.

Il programma globale è strutturato su livelli e può includere anche certificazioni. La prima selezione di partner di Mapp include importanti fornitori di servizi come Code Party, Davies Meyer, GroupM, Prisma, UserCentrics e Wavemaker Italy.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nicola Liverani, Senior Director, Partner Global di Mapp: «La cooperazione è tanto più importante in questi tempi difficili. Con il nostro nuovo programma dedicato ai partner, vogliamo promuovere lo scambio e lo sviluppo congiunto delle migliori pratiche nel marketing digitale. Sulla base della nostra competenza, possiamo offrire ai partner soluzioni innovative e redditizie. La nostra offerta è progettata per aiutare Mapp e i suoi partner a crescere insieme nelle aree di customer intelligence, marketing analytics e marketing automation».