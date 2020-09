Basata su tecnologia IT/IP di nuova generazione, KAIROS è pensata per la produzione video live per il settore del broadcast e per gli eventi live

Si chiama KAIROS la nuova piattaforma basata su tecnologia IT/IP di nuova generazione pensata da Panasonic per la produzione video live.

Ideale per il settore del broadcast e per gli eventi live, quali concerti e manifestazioni sportive, KAIROS porta la produttività e la qualità delle produzioni live e dei servizi di streaming video ad un livello superiore.

L’ultima nata, infatti, è una piattaforma con un’architettura software totalmente aperta e con hardware indipendente, in grado di virtualizzare le varie componenti di un sistema di produzione.

È capace di acquisire feed da varie sorgenti e di inviarli a un’ampia varietà di dispositivi, tra cui proiettori, display e video wall LED, può quindi assumere un ruolo fondamentale nella produzione video.

KAIROS è basato integralmente sulla capacità dei processori CPU/GPU, il ritardo sul processo video è estremamente basso (un solo frame delay) ed è flessibile e scalabile. KAIROS è inoltre compatibile con qualsiasi formato di acquisizione, accetta i segnali in banda base SDI e molti altri tipi di segnali in ingresso e in uscita video, tra cui ST2110 e NDI.

Grazie al supporto della più moderna tecnologia IP, la piattaforma può essere impiegata per gestire in remoto le produzioni live. Include la sincronizzazione PTP (Precision Time Protocol) per catturare con immediatezza gli eventi con la massima precisione.

Configurazioni illimitate

KAIROS introduce anche un nuovo standard in termini di semplicità d’uso grazie al KAIROS Creator, la sua interfaccia utente (GUI) dal design moderno e intuitivo. A differenza di una piattaforma hardware tradizionale, KAIROS può essere configurato con un numero di banchi effetti (ME) e di layer grafici praticamente illimitati tramite la GUI e consente la visualizzazione in modalità CANVAS indipendentemente dalla risoluzione e dal formato del segnale video disponibile.

Panasonic ha realizzato anche un pannello di controllo hardware dedicato, KAIROS Control, che supporta la transizione verso la produzione in remoto, al fine di integrare nella stessa rete – ma su differenti siti – altri KAIROS Creator e KAIROS Control, a seconda di dove un operatore, ingegnere o TD si trovi. Il pannello di controllo è semplice da utilizzare e permette agli utenti di produrre gli eventi risparmiando anche dello spazio fisico.

Il nuovo standard per la produzione video?

Per restare al passo con un ecosistema di software e hardware dedicati al dinamico mercato del broadcast, Panasonic ha attivato il programma “KAIROS Alliance Partner”, con cui l’azienda intende affermare KAIROS come piattaforma standard per la produzione video di nuova generazione e favorirne l’integrazione e interazione con prodotti di aziende partner, oltre che con telecamere, proiettori e display di Panasonic.

Grazie alla libertà creativa che è in grado di favorire, KAIROS riveste un ruolo fondamentale nella promozione del nuovo concetto di “Smart Live Production” di Panasonic.

Panasonic continuerà a sviluppare ed espandere la piattaforma per offrire maggiore valore aggiunto ai professionisti del settore broadcast e della produzione video live.