cnWave di Cambium Networks fornisce prestazioni e affidabilità fino ad oggi associate solo alla fibra. Sviluppato con Facebook Terragraph e la tecnologia Qualcomm, prova che il wireless è davvero la nuova fibra

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato oggi la disponibilità della nuova architettura basata sulla tecnologia a onde millimetriche a 60 GHz, capace di concretizzare tutto il potenziale della banda larga wireless, offrendo prestazioni multi-gigabit uguali o migliori rispetto alla fibra.

La soluzione cnWave a 60 GHz incorpora la più recente tecnologia di Qualcomm Tecnologies basata su 802.11ay e utilizza la piattaforma Terragraph di Facebook, offrendo un’alternativa economica alle reti cablate dell’ultimo miglio, per fornire in modo efficiente servizi Internet a banda larga e alta velocità con un ridotto Total Cost of Ownership (TCO).

La soluzione wireless di Cambium estende il throughput multi-gigabit dal Wi-Fi (disponibile attraverso l’offerta Wi-Fi 6 annunciata quest’anno) alle reti geografiche che collegano aziende e residenze in ambienti urbani ad elevata densità. CnWave a 60 GHz può anche essere utilizzato come backhaul wireless per Wi-Fi o altre reti di accesso ad una frazione del costo delle reti cablate. Con questa innovazione tecnologica, Cambium continua a rivoluzionare i modelli di costo della rete, costruendo un ambiente wireless multi-gigabit basato sulla convergenza del backhaul Wi-Fi e la banda larga.

“Siamo una delle poche, se non l’unica azienda del settore che implementa una vera “multi-gigabit wireless fabric”, ha affermato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium. “Una delle missioni della nostra azienda è colmare il digital divide fornendo connettività a banda larga ad alte prestazioni alle comunità meno servite in tutto il mondo. La nostra soluzione a onde millimetriche a 60 GHz offre un accesso ampio ed economico, a velocità wireless multi-gigabit a case e aziende, ovunque. Con questa nuova realizzazione stiamo realmente cambiando l’economia della banda larga per gli ambienti urbani, suburbani, rurali, industriali e aziendali “.

“I sistemi wireless a 60 GHz rappresentano uno sviluppo rivoluzionario, che offre importanti opportunità per i service provider in termini di facilità di implementazione e di riduzione del TCO”, ha affermato Chris DePuy, Technology Analyst e fondatore di 650 Group , una società di ricerca focalizzata sulle nuove tecnologie di comunicazione. “Questa tecnologia rimuoverà le barriere che hanno rallentato il lancio della banda larga ad alta velocità da parte dei service provider. Con l’ingresso in questo mercato, Cambium si è posizionata in modo da beneficiare del fatto che i sistemi a 60 GHz sono ora un’alternativa interessante ad altre soluzioni fisse attualmente disponibili, ad un livello di costo veramente dirompente “.

“L’integrazione di Terragraph nella soluzione wireless cnWave a 60 GHz consentirà a Cambium Networks di implementare rapidamente una soluzione multi-gigabit affidabile e connettere le persone a velocità Internet simili alla fibra in ambienti urbani, suburbani e rurali”, ha affermato Dan Rabinovitsj, vicepresidente di Facebook Connectivity. “Siamo entusiasti di vedere Cambium introdurre sul mercato prodotti compatibili con Terragraph e siamo impazienti di vedere l’implementazione di reti wireless di prossima generazione ad altissima velocità che utilizzeranno le loro soluzioni”.

“Siamo finalmente in grado di acquisire prestazioni e affidabilità a banda larga simili alla fibra ad una frazione del costo della fibra”, ha affermato Cameron Kilton, Chief Technology Officer di NextLink, un service provider statunitense. “Fino ad ora erano necessari costosi progetti di costruzione per supportare le ormai congestionate infrastrutture esistenti. Ora possiamo ridurre in modo significativo i tempi necessari per ottenere una connettività multi-gigabit, mantenendo bassi i costi”.

L’architettura di progettazione a 60 GHz di Cambium è basata sullo standard 802.11ay per una maggiore capacità, un migliore accesso ai canali e un efficace supporto mesh. Grazie ad un software di gestione intelligente, la nuova soluzione Cambium consente un TCO molto basso, ed offre connettività a una frazione del costo della fibra. È anche un complemento ideale per le reti via cavo esistenti, che faticano a fornire le prestazioni simmetriche ora necessarie, poiché cnWave a 60 GHz offre prestazioni multi-gigabit simmetriche (in upload e download), una capacità oggi particolarmente critica nell’ambiente di lavoro da casa. Le dimensioni compatte di cnWave consentono una facile installazione nell’ambiente urbano; inoltre è in grado di funzionare in modalità punto-punto, punto-multipunto o in modalità mesh, per l’accesso dell’ultimo miglio a case di abbonati, imprese, edifici residenziali, reti TVCC, reti Wi-Fi pubbliche o potenzialmente anche come backhaul per le small cell su cui transita il traffico di rete 4G o 5G.

“Sfruttando lo spettro di onde millimetriche, i 60 GHz basati sullo standard 802.11ay hanno un enorme potenziale per sbloccare il backhaul wireless multi-gigabit, fornendo un’alternativa wireless interessante ed economica alle soluzioni cablate fisse”, ha affermato Rahul Patel, vicepresidente senior e generale manager per la connettività di Qualcomm Technologies. “Applaudiamo gli innovatori tecnologici come Cambium, capaci di fornire connettività wireless ad alta velocità a sempre più persone, in tutto il mondo”.