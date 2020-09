Il vendor texano Invicti ha annunciato anche un nuovo portale dedicato a supportare i partner di Acunetix e Netsparker, distribuiti in Italia da DotForce

Invicti, azienda texana specializzata nella sicurezza delle applicazioni web, ha lanciato un nuovo programma di canale e un nuovo portale dedicato a supportare i partner di Acunetix e Netsparker, due marchi riuniti sotto l’egida di Invicti Security nel 2018, che identificano le vulnerabilità del web, distribuiti in Italia da DotForce.

Il Partner Program di Invicti include un portale per i partner rinnovato, un supporto esteso del canale a livello globale e l’espansione della sua offerta per includere Netsparker, la soluzione per il DAST (Dynamic Application Security Testing) a livello enterprise. I partner saranno quindi in grado di vendere entrambi i prodotti (Acunetix e Netsparker) ai loro clienti, consentendo una flessibilità ancora maggiore per soddisfarne le esigenze.

Progettato per raggiungere gli obiettivi e i requisiti unici di ogni partner, il Partner Program di Invicti offre livelli basati sulle esigenze di distributori, rivenditori e partner strategici.

Questi livelli propongono ai partner l’accesso alla certificazione, alla registrazione delle opportunità commerciali e a contributi per lo sviluppo del mercato (Market Development Funding o MDF).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kevin Abela, Vice President of Global Channel Sales in Invicti Security per Acunetix/Netsparker: «Abbiamo fatto investimenti significativi in termini di aumento delle risorse interne per supportare i nostri partner. I partner qualificati possono trarre vantaggio dai margini pass-through sulle opportunità che negoziamo attraverso di loro, beneficiando al contempo di un maggiore margine per le opportunità create in autonomia e condotte insieme».

Per supportare i suoi partner su larga scala, l’azienda ha lanciato anche un portale web automatizzato. Il portale consente ai partner di registrare e tenere traccia delle offerte in modo rapido e semplice, creare materiali di marketing personalizzati e accedere a vari materiali di formazione.

Diventa così possibile offrire attraverso il canale di distribuzione un programma ricco di strumenti, che rende le vendite, l’assistenza e il rinnovo sui prodotti attività più facili e gratificanti per i partner.

Per Fabrizio Bressani, CEO di DotForce: «Assistiamo a una crescente domanda di soluzioni di sicurezza, per soddisfare requisiti più severi per la protezione dei dati e la privacy. Infatti, un sempre maggior numero di organizzazioni si affidano oggi ad Internet per la gestione del loro business, sviluppando costantemente nuovi portali web, nuove applicazioni, nuovi servizi disponibili esclusivamente online. In parallelo, il numero di minacce alla sicurezza informatica legate al web sta aumentando man mano che più contenuti si spostano nel cloud. Questo è quindi il momento ideale per i nostri clienti per aggiungere alla loro offerta di security le migliori tecnologie del mercato per l’analisi e la gestione delle vulnerabilità web, e le soluzioni DAST di Invicti Security sono lo standard di riferimento nella sicurezza delle applicazioni web per aziende di tutte le dimensioni».