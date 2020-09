C’è tempo fino al prossimo 30 ottobre per aderire all’estensione del programma di flessibilità dei pagamenti di Dell Technologies e rinviali fino al 2021

Dell Technologies ha annunciato l’estensione del programma di flessibilità dei pagamenti fino al prossimo 30 ottobre, con la possibilità di rinviare i pagamenti fino al 2021.

Obiettivo dichiarato di Dell Technologies: continuare ad aiutare i propri clienti ad adattarsi al contesto attuale in continuo cambiamento.

Per questo, insieme all’estensione del programma di flessibilità dei pagamenti (Payment Flexibility Programme – PFP), l’azienda ha reso noto che sono ora disponibili nuove opzioni, che si aggiungono a quelle già previste dal programma.

Nello specifico, chi ne farà richiesta, potrà beneficiare di:

Tassi di interesse dello 0% e pagamenti differiti per le soluzioni di infrastruttura Dell Technologies.

Opzioni di aggiornamento a breve termine per laptop e desktop per facilitare il lavoro e l’apprendimento in remoto.

Un’offerta di consumo flessibile di un anno per aiutare i clienti a scalare le soluzioni.

Estensioni di pagamento fino a 90 giorni con il programma Dell Technologies Working Capital Solutions .

. Il finanziamento è disponibile nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia e Finlandia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Adolfo Dell’Erba, Channel Senior Director Italia, Dell Technologies: «Con il Payment Flexibility Program (PFP) ci impegniamo ad aiutare i nostri partner a gestire la loro attività, a prendersi cura delle loro persone e ad accedere alle tecnologie essenziali di cui hanno bisogno per continuare a innovare. I nostri clienti ci dicono che i modelli di consumo flessibili sono stati fondamentali per migliorare il loro flusso di cassa e ci hanno spinto a estendere la nostra offerta per dare loro una flessibilità ancora maggiore. Il PFP è stato senza dubbio la risposta giusta nel primo semestre e lo è ancora oggi nel passaggio alla fase di ripresa».