Il modello SureColor SC-R5000 di Epson da 64 pollici offre stampe accurate, omogenee e ad asciugatura rapida su una vasta gamma di substrati

Epson amplia la propria linea di stampanti per il signage con la serie R che utilizza inchiostri a base di resina: il modello SureColor SC-R5000 consente alle agenzie di progettazione creativa/pubblicitarie e ai fornitori di servizi di stampa di realizzare un’ampia gamma di prodotti e applicazioni di alto valore con risultati ecocompatibili.

La nuova serie R è frutto dell’innovazione di Epson nell’imaging, nella gestione dei colori e nel controllo del substrato ed è stata progettata per offrire una soluzione di stampa ideale. In particolare, questa nuova stampante da 64 pollici offre prestazioni elevate e garantisce il controllo cromatico: il monitoraggio preciso della temperatura, attraverso quattro sensori termici, assicura che il colore sia uniforme da un margine all’altro e dal bordo superiore a quello inferiore. Tre stazioni riscaldanti indipendenti (preriscaldamento/piastra/post-polimerizzazione) garantiscono inoltre uniformità cromatica e una manipolazione più vasta dei supporti.

Inoltre, grazie alla testina di stampa a lunga durata PrecisionCore MicroTFP è possibile ottenere colori accurati e ripetibili dalla prima all’ultima stampa: essendo piezoelettrica, la testina non è soggetta a possibili degradazioni causate dal calore e dunque il posizionamento delle gocce e le dimensioni dei punti rimangono costanti per tutta la durata della testina stessa. La sua sostituzione, quando necessaria, può essere eseguita dall’operatore senza ripercussioni sul tempo di attività e sulla produttività. L’avanzato controllo automatico della tensione (Ad-ATC), fornito dal leader della categoria, offre una stabilità dimensionale altamente accurata quando è necessario l’affiancamento, come nel caso delle vetrine e della carta da parati. Questa ripetibilità costante permette di risparmiare materiale e tempo di installazione, oltre a fornire risultati impeccabili per il cliente.

Il nuovo set di inchiostri a 6 colori UltraChrome RS è composto da resine a base d’acqua, è privo di odori ed è adatto all’uso in qualsiasi ambiente: scuole, ospedali, hotel e strutture al coperto. Il sistema esterno di caricamento inchiostri disponibile per SC-R5000L offre l’opzione fra taniche da 1,5 litri, per volumi di stampa medi, e un doppio set di inchiostri sostituibili a caldo per volumi di stampa elevati. I vantaggi si riscontrano anche nell’efficiente processo di asciugatura e di polimerizzazione che consente la laminazione e il fine lavoro in giornata, riducendo i tempi di consegna.

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia afferma: “Abbiamo ascoltato i nostri clienti e compreso la domanda proveniente dal mercato dell’inchiostro in resina in termini di qualità, produttività, affidabilità e stabilità nelle prestazioni di colore. Ora, con l’introduzione di SureColor SC-R5000, siamo in grado di soddisfare tutte queste esigenze e con la nostra gamma di inchiostri eco-solvent, UV e ora in resina, Epson è la soluzione ideale per tutti i requisiti di signage, POS e arredamento d’interni”.

Tra le caratteristiche principali di SC-R5000:

– Inchiostro Epson UltraChrome RS: inchiostro in resina con ampio spazio colore

– Alti livelli di resistenza ai graffi

– Certificazione GreenGuard Gold, AgBB e French-VOC

– Sistema accurato di alimentazione e avvolgimento del rotolo: permette la stampa roll-to-roll, per una maggiore produttività

– Avanzato controllo automatico della tensione (Ad-ATC) per un’alimentazione dei supporti accurata e stabile

– Parti sostituibili dall’operatore (testina di stampa sostituibile dall’utente)

– Riscaldatore a tre stazioni di nuova concezione (preriscaldamento/piastra/post-polimerizzazione)

– Sistema di caricamento inchiostri esterno: taniche di inchiostro da 1,5 litri per volumi di stampa medi e 2 taniche di inchiostro da 1,5 litri per volumi di stampa elevati, supportati dalla funzione di sostituzione immediata dell’inchiostro

– Pannello touch da 4,3 pollici per un uso intuitivo

– Software Epson Edge Print RIP per una facile installazione

In Italia, il modello SureColor SC-R5000 sarà disponibile da dicembre 2020.