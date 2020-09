Logitech MX Anywhere 3 migliora il flusso e lo spazio di lavoro

Logitech ha annunciato i nuovi MX Anywhere 3 e MX Anywhere 3 per Mac Wireless Compact Mouse, i mouse appositamente pensati per creator professionisti, sviluppatori e chiunque sia in cerca di ottime performance, portabilità e comfort ovunque si trovi a lavorare. Questo mouse è progettato per scorrere su quasi ogni superficie, incluso il vetro, può essere quindi portato con sé nei vari spazi di lavoro, in giro per la casa o in ufficio. MX Anywhere 3, dotato del nuovissimo scroller MagSpeed, permette di scorrere 1.000 righe al secondo. Lo scroller MagSpeed passa automaticamente dallo scorrimento a scatti a quello libero, per una maggiore precisione in un mouse compatto estremamente silenzioso.

“MX Anywhere 3, l’ultimo arrivato nella famiglia degli eccellenti prodotti MX, è appositamente pensato per creare, progettare e lavorare alla velocità della luce così da gestire qualsiasi necessità” ha dichiarato Delphine Donne-Crock, General Manager di Creativity and Productivity di Logitech. “Progettato per migliorare l’esperienza di lavoro in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a lavorare, MX Anywhere 3 è comodo da utilizzare ed è perfetto per chi ha le mani piccole.”

MX Anywhere 3 permette di lavorare in modalità wireless fino a 10 metri di distanza e presenta un cavo di ricarica veloce USB-C. Può essere utilizzato per un massimo di 70 giorni con una carica completa e garantisce 3 ore di utilizzo con una ricarica rapida di un minuto. Il mouse può essere collegato fino a tre dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth® o il dongle USB Unifying incluso, passando da un dispositivo all’altro con il semplice tocco di un pulsante.

Il nuovo MX Anywhere 3 di Logitech può essere personalizzato in base alle proprie esigenze di lavoro: con questo mouse si lavorerà più velocemente con personalizzazioni predefinite ottimizzate per le app preferite. Infine, per un utilizzo ideale, è possibile associare MX Anywhere 3 con la tastiera MX Keys.

Compatibilità

MX Anywhere 3 è compatibile con Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux. MX Anywhere 3 per Mac è ottimizzato per macOS, può essere utilizzato con iPad e, nella confezione, è incluso un cavo di ricarica da USB-C a USB-C per Mac.

Prezzo e disponibilità

Logitech MX Anywhere 3 e Logitech MX Anywhere 3 per Mac saranno disponibili a partire dal 25 settembre 2020. Entrambi i mouse saranno disponibili nella colorazione grigio chiaro; per MX Anywhere 3 saranno presenti anche i colori rosa e grafite. Prezzo consigliato al pubblico:

MX Anywhere 3 89,99 euro

MX Anywhere 3 per Mac 89,99 euro