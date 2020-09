Prolungata la durata della campagna Prèmiati con D-Link dedicata ai partner VIP+. C’è tempo fino al 31/12 per continuare a raccogliere i punti

D-Link continua a sostenere i propri partner grazie all’estensione della campagna Prèmiati con D-Link. Inizialmente prevista fino al 30 settembre, verrà prorogata fino al 31 dicembre 2020, per dare la possibilità a oltre 3000 partner di guadagnare ulteriori punti e premi.

Con l’acquisto dei prodotti D-Link i partner VIP+ possono usufruire delle condizioni vantaggiose offerte da D-Link che li aiuta a mantenere la competenza e competitività sul mercato e ovviamente accumulare punti e premi per tutto il 2020. Acquistando access point, switch, videocamere e modem/router D-Link, e collezionando i punti, successivamente sarà possibile riscattare premi di diverso valore, a seconda della fascia raggiunta.

Prèmiati con D-Link è una campagna ideata per i partner VIP+.

Il programma VIP+ (Value in Partnership+) è nato per supportare attivamente i rivenditori e fornire loro nuovi strumenti a sostegno delle vendite, della progettazione e del marketing.

Diventare partner è semplice, immediato e soprattutto gratuito, collegandosi QUI!

Come sottolineato da Lorenzo Reali, Sales Manager divisione Business: «Abbiamo ascoltato i partner cercando di offrire loro un ritorno al lavoro il più semplice possibile, continuando a supportarli anche da remoto e con la formazione continua, ma non è finita qui. Abbiamo voluto anche sorprenderli e gratificarli per il lavoro di questi mesi, perché i nostri partner VIP+ sono il nostro valore aggiunto».