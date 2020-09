Domani, venerdì 25 settembre, alle ore 11, si terrà online Smart Building Roadshow, evento per i professionisti dell’edilizia e dell’impiantistica

Si intitola “La nuova sicurezza: l’edilizia alla prova della pandemia” il webinar organizzato per domani, venerdì 25 settembre, dalle ore 11 alle ore 13, da Smart Building Italia.

Parte integrante del Roadshow ICT e impianti Hi-tech negli zero carbon buildings messo a punto da qui al prossimo 11 dicembre, per un totale di 7 webinar in tutto, l’evento ha come obiettivo quello di creare un momento virtuale in cui parlare del contributo delle nuove tecnologie all’attuazione del D. Lgs. n. 48/2020 e alla Direttiva 2018/844/UE (Energy Performance of Buildings and Energy Efficiency Directive).

Per visualizzare il programma di domani e i prossimi appuntamenti a calendario, CLICCATE QUI.

Come sottolineato dagli organizzatori, il Roadshow 2020 ripropone la felice collaborazione con Anitec-Assinform, l’Associazione di riferimento per le tecnologie ICT di Confindustria e promosso da ANCE, l’Associazione Nazionale dei costruttori edili.

Iscrivendoti al Roadshow Smart Building 2020 i professionisti italiani dell’edilizia e dell’impiantistica avranno accesso gratuito al Marketplace B2B che consentirà di sviluppare incontri per approfondimenti tecnici e informazioni commerciali e di accedere alle offerte speciali messe a punto dalle aziende partner per l’occasione.

Il Marketplace rimarrà attivo da settembre fino a fine anno.