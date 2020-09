Al Canon Future Promotion Forum, due ore e mezza in compagnia di esperti di marketing per imparare a “Creare emozioni in un mondo basato sui dati”

Sarà incentrato sul tema del “Creare emozioni in un mondo basato sui dati” l’appuntamento gratuito messo a punto da Canon il prossimo 14 ottobre, con l’evento online Canon Future Promotion Forum.

Il dibattito, che si terrà dalle ore 14 alle ore 16:30 vedrà la presenza online di esperti di marketing pronti a illustrare alcune possibili modalità di azione per incrementare la comunicazione con il cliente.

I clienti, infatti, sono anche persone. Su come possono i brand raggiungere la loro audience e incrementare il ROI utilizzando la tecnologia in modo efficiente per individualizzare i dati pur mantenendo un tocco umano nell’esperienza del cliente sarà il tema dibattuto in questo primo Canon Future Promotion Forum.

Si tratta di un’apprezzata piattaforma ad alto coinvolgimento in cui esperti del settore condividono informazioni su come comunicare con il cliente e aumentarne la fidelizzazione.

Le emozioni parte integrante della strategia commerciale

L’evento di quest’anno sarà dedicato alle tecnologie e all’approccio di marketing guidato dai dati. Ma non solo: si rifletterà anche su quanto sia importante considerare il fattore umano, ossia le emozioni, quale parte integrante di questa strategia commerciale. I dati sul comportamento online e offline dell’utente raccolti per la comunicazione con il cliente acquisteranno nuovo valore grazie alla stampa iper-personalizzata, che aiuta a rafforzare i messaggi di un brand aggiungendo un tocco umano.

Il relatore principale di quest’anno è l’olandese Mark de Bruijn, autore e direttore marketing EMEA di Smartly.io. Tra i più noti esperti del settore, de Bruijn condividerà la sua storia e spiegherà come fornire al cliente un’esperienza eccezionale e soprattutto come aggiungere un “nuovo” elemento umano al mondo moderno focalizzato sulla tecnologia. Considerato dal social media LinkedIn come uno dei più grandi esperti di marketing motivazionale, de Bruijn è apparso anche nella classifica Top 100 B2B European Marketing Leaders 2019 (Hottopics).

Il suo libro “Customers Are People Too” è stato pubblicato a febbraio 2020 e sarà oggetto della sua presentazione.

Durante il programma si susseguiranno altre presentazioni, tra le quali: “Come i dati tecnici possono essere utilizzati per una comunicazione con il cliente dalla forte carica emotiva”, “Come implementare il marketing basato sui dati”, “Come i fornitori di servizi di stampa possono creare pubblicità e materiale promozionale iper-personalizzato” e “Utilizzare la stampa programmatica per automatizzare le campagne di marketing”.

Nella tavola rotonda che seguirà, gli esperti parleranno di come il fattore umano possa essere integrato nel marketing basato sui dati.

Il Canon Future Promotion Forum 2020 è stato pensato per:

Brand Owner (B2B/B2C) alla ricerca del mix ideale per le loro comunicazioni con il cliente

Rivenditori e operatori e-commerce che già utilizzano il CRM e si occupano di progetti promozionali

Decision-maker strategici

Responsabili marketing, comunicazione e CRM

Fornitori di servizi di stampa

Fornitori di servizi di direct mail

Stampatori di cataloghi e riviste

Agenzie creative e di comunicazione

Influencer e opinion leader di aziende, forum, media ecc.

