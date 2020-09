In questo articolo sono spiegate le ragioni per cui le aziende dovrebbero dotarsi di un gestionale per contabilità

Avere sempre ogni cosa sotto controllo è una regola generale che in ambito imprenditoriale, per sua essenza sempre in movimento, vale doppio. A prescindere da quelle che sono le dimensioni della realtà aziendale, infatti, una parte consistente di tempo e risorse viene generalmente impiegata per le questioni burocratiche. Occorre predisporre la macchina organizzativa al meglio affinché si possano intercettare in questo ambito risparmi di tempo virtuosi. I rallentamenti, infatti, sono in grado di minare la serenità del lavoro e anche i profitti aziendali. Dal momento che, specie di questi tempi, il contesto imprenditoriale è frenetico bisogna riuscire a incrementare il livello complessivo di efficienza abbassando il margine d’errore. Ricorrendo a un software gestionale di contabilità aziendale è possibile ottimizzare e migliorare i processi di produzione, quelli di vendita/acquisto e il rapporto col cliente. Inoltre, è possibile imprimere una spinta decisa alla gestione virtuosa degli adempimenti fiscali e contabili.

Perché scegliere un gestionale per la propria azienda

Tra i vantaggi che si legano a doppio filo alla scelta di usare un software gestionale per la contabilità aziendale bisogna indicare in primis la possibilità di ottenere maggiore precisione e sicurezza. L’automatizzazione dei processi, infatti, oltre a consentire di ridurre i costi del lavoro, permette di portare a termine le diverse attività in maniera veloce e performante. Diventa possibile poi effettuare l’analisi completa su quello che è l’andamento delle diverse attività aziendali e si riducono i tempi di lavoro grazie a una maggior celerità delle operazioni. Monitorare il fatturato aziendale è un’attività altrettanto importante: l’andamento del business deve infatti essere sempre attenzionato dalle imprese di qualsiasi settore. Gli aspetti relativi alla gestione della contabilità delle piccole e medie imprese – oltre che dei singoli professionisti – consentono di massimizzare la crescita dell’azienda. Di software per la contabilità ne esistono di diverse tipologie, basta trovare quello perfetto per quello specifico business. Il software gestionale di contabilità, per esempio, consente di creare fatture, DDT e note di credito, agevola la gestione dei registri Iva, delle fatture elettroniche e quella di partite/scadenze ma non solo.

Documentazione sempre aggiornata e fatturazione elettronica

Un gestionale di contabilità permette di mantenere aggiornato il flusso contabile, consente di ridurre il margine di errore e permette di poter contare su una documentazione di facile consultazione. Quest’ultima è sempre tracciabile, inoltre si alza l’asticella di sicurezza grazie a procedure di controllo fiscale più semplici. Migliora anche il reperimento dei dati relativi al cliente e la gestione dei fornitori. Dal momento che dallo scorso anno è divenuta obbligatoria per le imprese (ma anche per pubblica amministrazione e liberi professionisti) la fatturazione elettronica, che ha ‘mandato in pensione’ il cartaceo, l’impiego dei software per la gestione della contabilità è divenuto in questo senso ancor più importante. Non soltanto il sistema digitale è necessario per l’emissione ma anche per la trasmissione e la conservazione di questi documenti. Essendo questa fase particolarmente delicata, è facile capire come l’impiego dei software gestionali per la contabilità consenta di evitare errori tutelando il business. Quando si parla di fattura elettronica, il riferimento è a quel documento emesso e poi archiviato in via digitale con formato XML che cristallizza gli atti e ne impedisce la modifica. I controlli, specie nel corso degli anni, sono resi così maggiormente agevoli.