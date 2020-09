Il nuovo telefono cordless E720 si contraddistingue in casa Gigaset per tecnologia, usabilità e per funzioni innovative

Con il nuovo E720, Gigaset introduce il telefono parlante.

Chiunque abbia bisogno di assistenza durante la composizione di un numero telefonico può infatti utilizzare la funzione di “annuncio vocale”, un’innovativa funzionalità a bordo del nuovo Gigaset E720.

Ogni numero composto viene letto ad alta voce quando viene premuto il suo tasto e vengono annunciati i nomi dei contatti memorizzati nella rubrica. Il feedback acustico è un grande vantaggio per gli utenti con problemi di vista.

Se un numero è stato memorizzato nella rubrica, il Gigaset E720 annuncia il nome o il numero quando si riceve una chiamata, in modo che l’utente sappia subito chi sta chiamando.

All’annuncio vocale si può aggiungere anche un segnale visivo. L’ampio display a colori TFT da 2,2 ” si illumina in verde quando un contatto memorizzato chiama.

Tutti i componenti della famiglia e gli amici possono essere comodamente memorizzati nella rubrica, che contiene un massimo di 200 nomi e tre numeri per ciascuno.

Il display luminoso ha anche una funzione di ingrandimento e quattro combinazioni di colori, nero, bianco, verde e blu.

Comunicare al meglio

La funzione principale di un telefono è quella del supporto alla comunicazione in entrata e in uscita.

Gigaset E720 sviluppa questa funzionalità in modo definitivo, grazie all’eccezionale qualità audio. L’acustica ottimizzata assicura che le chiamate possano essere comprese in modo molto chiaro, anche in modalità vivavoce.

Se il rumore di sottofondo disturba la comprensione, il cordless Gigaset E720 risolve il problema.

Il software regola automaticamente la suoneria e il volume del portatile in relazione alla rumorosità dell’ambiente circostante e la funzione di cancellazione del rumore filtra il rumore di fondo. Per l’aumento del volume del ricevitore basta un tocco delicato del tasto funzione sul lato del telefono.

Alta tecnologia

Gigaset E720 è perfettamente compatibile anche con la fibra.

Il telefono è facile da installare e comodo da usare, necessita solo della presa della corrente. Collegato ad un router DECT non necessita di una base Dect per effettuare le chiamate ma basterà collegarlo direttamente al router Dect.

L’apparecchio acustico come auricolare

Con il modello E720 Gigaset ha fatto un ulteriore passo avanti tecnologico; le chiamate possono ora essere trasferite direttamente a un apparecchio acustico compatibile attraverso Bluetooth 4.2. Ciò significa che le persone con problemi di udito possono sperimentare una maggiore praticità e una qualità del suono completamente nuova quando telefonano.

Ora l’apparecchio acustico si trasforma in un ricevitore vivavoce, rendendo la vita molto più semplice per le persone che indossano un ausilio acustico.

La sicurezza innanzitutto

Le chiamate indesiderate sono fastidiose per chiunque, ancor di più lo sono per l’utente senior.

Gigaset E720 è attrezzato per la difesa dalle chiamate indesiderate.

I numeri anonimi o sconosciuti possono apparire solo visivamente, dunque senza disturbo sonoro, o possono essere completamente soppressi.

Se è impostata la funzione “solo contatti” del nuovo telefono Gigaset, vengono filtrate solo le chiamate da numeri attendibili memorizzati nella rubrica dell’utente.

I numeri indesiderati possono essere posizionati in una lista nera dell’apparecchio per essere respinti nel caso si ripetessero le chiamate.

Gigaset E720 è un telefono per tutta la famiglia ma si adatta particolarmente alle esigenze dell’utenza senior.

Alla pressione del tasto di composizione rapida A, viene avviata una catena di chiamate di emergenza e vengono composti fino a quattro numeri memorizzati uno dopo l’altro, fino a quando qualcuno non risponde al telefono.

Ciò significa che in caso di emergenza non si deve cercare il numero giusto, ma si può semplicemente premere un tasto.

Una causa di preoccupazione è data dal non riuscire a contattare un congiunto o se il numero selezionato non risponde alle chiamate.

Gigaset E720 presenta una funzione di risposta automatica alle chiamate. La persona chiamata può ascoltare e parlare, in caso di emergenza, in vivavoce.

Senza radiazioni grazie a ECO DECT

Da molti anni ormai, la collaudata tecnologia ECO DECT di Gigaset ha ridotto del 60% il consumo energetico dei dispositivi. La potenza di trasmissione è oggi esattamente al livello richiesto per garantire una connessione stabile tra il ricevitore e la base.

I dispositivi sono anche completamente privi di radiazioni in modalità standby.

Il portatile è pronto per l’uso per un massimo di 300 ore – più di 12 giorni – senza dover essere ricaricato.