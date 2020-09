Performance elevate, ottimo rapporto qualità prezzo e innovazione tecnologica: Orbi RBK752 è il sistema WiFi Mesh Netgear dal design elegante pensato per la casa smart

NETGEAR, produttore leader di sistemi WiFi Mesh che offrono il miglior WiFi possibile nelle case e nelle piccole imprese, presenta Orbi RBK752: il nuovo sistema WiFi Tri-band Mesh con standard WiFi 6 che è stato progettato per migliorare l’esperienza di connessione all’interno della propria abitazione.

Orbi RBK752 porta con sé tutti i vantaggi di copertura WiFi e della tecnologia Mesh Tri-Band dei sistemi della famiglia Orbi già presenti sul mercato, ai quali però si va ad aggiungere una maggior capacità di gestione dei molti dispositivi connessi, grazie allo standard WiFi 6. Infatti, la tecnologia WiFi 6 è quella attualmente più veloce con una capacità 4 volte superiore rispetto allo standard precedente. Nella vita di tutti i giorni, questo vuol dire poter connettere anche 40 dispositivi contemporaneamente senza avere un calo delle performance dei device connessi: smartphone, PC, tablet, Smart TV, telecamere di videosorveglianza, termostati intelligenti, console, assistenti vocali, casse audio.

Il nuovo Orbi RBK752 permette di sfruttare al massimo la velocità Internet per la quale si paga. Le tre porte Gigabit Ethernet LAN sul router e le due sul satellite permettono la connessione via cavo di altri dispositivi, rendendolo così adatto anche a chi lavora da casa o ha sistemi di home entertainment.

“La situazione attuale ha accelerato il progresso tecnologico. Oggi la rete domestica è sfruttata tutto il giorno dallo smartwoking, piattaforme online e di streaming e la necessità di un’esperienza WiFi ottimale e senza stress è crescente. Il WiFi 6 è la soluzione per questa rapida evoluzione” commenta Ivan Tonon, Regional Sales Director Italy and Spain di NETGEAR “. Abbiamo lanciato un nuovo sistema mesh WiFi 6 perché siamo convinti di poter rispondere ai bisogni di oggi e del futuro delle case italiane”.

Come tutti i prodotti della famiglia Orbi, RBK75X si installa e gestisce facilmente con l’app dedicata e include tante funzionalità utili, come l’antivirus Armor powered by Bitdefender, la soluzione ideale per proteggere da virus, malware, password rubate, furti d’identità e pirateria tutti i device connessi a Internet sia a casa sia in mobilità.

NETGEAR Armor è gratuito per un periodo di 30 giorni.