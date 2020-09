Pro-Watch Intelligent Command è un’interfaccia utente basata su piattaforma web che consente di monitorare e gestire gli eventi di sicurezza in un’unica visualizzazione

Honeywell ha annunciato Pro-Watch Intelligent Command, un’interfaccia web progettata per permettere alle aziende di avere una consapevolezza situazionale completa del proprio sistema di sicurezza, al fine di proteggere al meglio persone, beni e proprietà.

In conformità con le normative di settore, questa piattaforma di sicurezza di livello enterprise combina controllo accessi, sistema di videosorveglianza, rilevamento delle intrusioni e altre funzioni business critical in un’unica interfaccia utente: in questo modo, è possibile ridurre i costi operativi e ottimizzare la produttività.

Facile da implementare, Pro-Watch Intelligent Command permette agli utenti di scalare facilmente i propri sistemi di sicurezza aziendale. Pro-Watch Intelligent Command è una componente chiave di Pro-Watch Integrated Security Suite. Può anche aiutare le aziende a rispettare le nuove linee guida relative al distanziamento sociale e all’uso di mascherine, per ambienti più sani e sicuri.

Consapevolezza situazionale completa

Pro-Watch Integrated Security Suite è, infatti, una piattaforma software progettata per contribuire alla protezione di persone e proprietà, ottimizzare la produttività e garantire la conformità alle normative di settore. La piattaforma fornisce una visione completa di tutti i sistemi ad essa connessi e, grazie alla scalabilità del software, è in grado di evolvere agilmente per adattarsi ad ogni nuova esigenza aziendale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Frederic Haegeman, Sales Director, Honeywell Commercial Security, Europe: «Sebbene la sicurezza di persone, dati e proprietà sia sempre stata un nodo cruciale, ora più che mai è fondamentale avere anche una visibilità completa di tutti i sistemi per ridurre possibili fattori di rischio. Pro-Watch Intelligent Command è una soluzione potente e al tempo stesso accessibile che raccoglie tutte le componenti di sicurezza in un unico sistema per facilitare il processo decisionale e mitigare i rischi».

Dalle organizzazioni globali e multisito ai singoli edifici

Pro-Watch Intelligent Command semplifica la manutenzione del sistema grazie all’aggiornamento da remoto e in blocco dei firmware delle telecamere di sorveglianza e all’update continuo delle relative password: una semplificazione che favorisce la r

iduzione dei costi operativi e, di conseguenza, un aumento della produttività. Allo stesso tempo, Pro-Watch Intelligent Command facilita la conformità alle normative in materia di sicurezza. La piattaforma include, infatti, il protocollo TLS 1.2 con crittografia end-to-end tra i sistemi video e controllo accessi per offrire maggiore sicurezza dei sistemi informatici, in aderenza alle norme sulla cybersecurity, e una migliore protezione della privacy tramite l’anonimizzazione e il mascheramento dei dati.

Inoltre, Pro-Watch Intelligent Command garantisce la massima conformità alle più stringenti normative di settore. Infine, la piattaforma aiuta gli operatori a rispondere a ogni evento di sicurezza in maniera tempestiva ed efficace: Pro-Watch Intelligent Command include un pacchetto operativo di risposta agli incidenti sulla base del quale è possibile configurare delle procedure operative standard (SOP) per ridurre sia le eccezioni alla norma che i rischi di sicurezza.

Pro-Watch Intelligent Command è progettato per supportare le complessità di qualsiasi organizzazione globale e multisito, ma allo stesso tempo è sufficientemente flessibile da supportare anche un singolo edificio.

Pro-Watch Intelligent Command è inoltre in grado di: