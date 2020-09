Il nuovo termostato connesso di Bticino Smarther2 with Netatmo si controlla dalla App Home+Control e si caratterizza per design essenziale e linee moderne

Bticino ha presentato al mercato Smarther2 with Netatmo, la logica evoluzione di Smarther, il termostato connesso, che vanta decine di migliaia di installazioni in tutta Europa.

Smarther2 presenta un design essenziale dalle linee moderne.

La prima novità consiste nell’introduzione (solo nella versione da incasso) di tre finiture (bianco, nero e sabbia) così da agevolare l’integrazione con tutti gli stili abitativi, in particolare con la serie civile Living Now.

La versione a parete è disponibile solo in bianco.

Al fine di garantire una completa integrazione delle funzioni per tutta l’offerta Smart Bticino, Smather2 viene controllato attraverso la App Home+Control (la medesima che permette di gestire tutti i dispositivi Living Now e Livinglight with Netatmo).

L’utente ha infatti la possibilità di gestire le principali automazioni di casa (luci, tapparelle, consumi energetici e molto altro ancora) insieme alla termoregolazione sia da locale che remoto, anche tramite gli assistenti vocali Google Home, Apple Homekit e Amazon Alexa.

Con il nuovo termostato connesso è possibile:

– Impostare dei programmi predefiniti in base alle proprie abitudini

– Intervenire da remoto, indipendente della programmazione automatica

– Attivare la funzione “boost” per attivare riscaldamento e raffrescamento per un tempo definito a prescindere dalla programmazione impostata precedentemente

– Monitorare i consumi

– Controllare contemporaneamente più termostati nella stessa abitazione e in abitazioni differenti

– Integrare il controllo delle valvole termostatiche Netatmo fino a un massimo di 20 valvole.

Inoltre, Smarther 2 è dotato dell’innovativa funzione Auto-Adapt grazie alla quale il dispositivo “impara” le caratteristiche dell’impianto e garantisce la giusta temperatura al momento opportuno.

Dopo un periodo di apprendimento dell’inerzia termica dell’impianto, Smarther2 è infatti capace, verificando la temperatura esterna tramite il web, di determinare l’accensione in modo che all’orario desiderato si abbia già la temperatura esatta. Insomma, la temperatura giusta quando serve, senza sprechi.

Con Smarther2 with Netatmo, Bticino offre un prodotto tecnologicamente avanzato ma estremamente semplice da utilizzare e installare promettendo massimo comfort con il minimo sforzo sia per l’utente che per il professionista.