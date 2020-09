Tom Homer è il nuovo Senior Vice President per l’Europa di GTT

GTT Communications, operatore di rete globale che fornisce alle aziende internazionali una gamma completa di servizi di cloud networking, ha annunciato l’ingresso in azienda di Tom Homer come Senior Vice President per l’Europa. Homer, da oggi alla guida delle vendite e del servizio clienti in EMEA, porta in GTT oltre 25 anni di esperienza come dirigente nel settore delle telecomunicazioni, maturati in aziende del livello di Telstra, Global Cloud Exchange e Cable & Wireless.

“Tom ha maturato una vasta esperienza internazionale nel settore telecom in aziende molto conosciute per le quali ha ottenuto una crescita organica significativa” ha detto Ernie Ortega, Chief Revenue Officer e CEO ad interim di GTT. “Durante il suo ultimo incarico Tom, con il suo team, ha quasi raddoppiato il fatturato nella sua regione e apportato migliorie sostanziali alle strategie di customer advocacy. Sono certo che sotto la sua guida GTT saprà accelerare la crescita del fatturato e raggiungere gli obiettivi centrati sul cliente.”

Tom Homer entra in GTT dopo avere ricoperto un ruolo di consuenza presso Laser Light, società con una piattaforma ibrida software, satellite e fibra, dove in qualità di chief customer officer era responsabile delle vendite, del prodotto, del marketing e della customer experience.

In precedenza Homer è stato amministratore delegato EMEA di Telstra, responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della strategia in tutta la regione, implementando tra l’altro il programma globale di customer advocacy di Telstra. Durante il suo mandato, l’azienda ha rafforzato notevolmente la propria presenza nell’area EMEA.

Tom Homer partecipa regolarmente in veste di relatore a eventi di settore, intervenendo su argomenti quali cloud, trasformazione digitale e reti software-defined.