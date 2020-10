Grazie alla partnership con un gruppo anglosassone leader di mercato, Melchioni Ready abbraccia il mondo della meccanica ed espande il proprio catalogo prodotti con 22.000 nuovi codici disponibili

Allo scopo di rispondere a nuove richieste e offrire un servizio rapido sempre allineato alle esigenze di mercato, l’e-commerce Melchioni Ready si espande verso il mondo della manutenzione meccanica ampliando il proprio catalogo prodotti con 22.000 nuovi codici, raggiungendo la quota complessiva di 50.000 referenze disponibili.

Uno dei punti di forza dell’e-commerce è la rapidità di consegna degli ordini, una condizione garantita anche per i nuovi prodotti a catalogo: molti codici sono stoccati in Italia e reperibili in 24 ore, la rimanenza è ordinabile e disponibile nel giro di 5 giorni.

La nuova gamma per il settore della manutenzione meccanica offerta da Melchioni Ready include prodotti abrasivi, varie tipologie di utensili, strumenti per la misurazione, dispositivi di protezione individuale, abbigliamento da lavoro, strumenti per la perforazione.

Maurizio Candura, Amministratore Delegato di Melchioni Ready, afferma:

“Questo importante ampliamento dell’offerta permette a Melchioni Ready di accedere a 22.000 prodotti a condizioni competitive, sia di primari brand (3M, Bahco, Dewalt, Facom, Hertel, Knipex, Mitutoyo, Stanley, UVEX, Wera) sia di un vasto range di private label di elevata qualità. Il nostro obiettivo è di supportare le esigenze dei nostri clienti con un servizio di prima classe, rapido ed efficiente”.