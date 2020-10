Checkpoint Systems presenta NG10, la prima antenna EAS acrilica dell’azienda alimentata da tecnologia NEO RF

Checkpoint Systems, specialista mondiale nelle soluzioni source-to-shopper, presenta NG10, la prima antenna EAS acrilica dell’azienda alimentata da tecnologia NEO RF.

L’antenna NG10 è caratterizzata da un design elegante e da una sottile struttura bianca o color antracite che sorregge dei pannelli trasparenti. La soluzione ideale per tutti quei retailer che cercano un monitoraggio ad alte prestazioni e soluzioni antitaccheggio che si inseriscano perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente dello store in modo discreto, migliorandone profitti e riducendo le differenze inventariali.

Grazie alla connettività ricca di funzionalità, ai miglioramenti in fatto di rilevazioni e alla tecnologia NEO RF, NG10 di Checkpoint offre un raggio d’azione potenziato fino al 35%. In questa maniera gli store possono aumentare la distanza tra le antenne fino a 2,7m, creando ingressi puliti e accattivanti senza impattare sulle caratteristiche estetiche del punto vendita. Anche il rilevamento superiore delle micro etichette è stato potenziato del 20%, a larghezze standard, il che significa che i retailer possono proteggere meglio gli articoli piccoli ma di alto valore come i cosmetici.

Design personalizzabile secondo l’estetica di qualsiasi brand

Progettata per soddisfare i requisiti di branding dei retailer ma senza che ne siano inficiate le prestazioni, NG10 è disponibile con il logo inciso opzionale, libreria WAV audio integrata e l’opzione colore del LED RGB. L’antenna permette ai retailer di esporre il proprio logo e di selezionare il tipo di allarme e colore che più si adatta all’estetica del negozio.

Intelligenza NEO integrata

La piattaforma elettronica NEO di Checkpoint contribuisce a potenziare le capacità delle soluzioni RF-based antitaccheggio. La connettività remota di NG10 assicura un’ottimizzazione degli investimenti in EAS; inoltre Checkpoint Systems fornisce un supporto di manutenzione proattivo, risolvendo più del 50% dei problemi tecnici da remoto. I dati relativi agli allarmi possono essere sincronizzati sul cloud per fornire insight attivabili in tempo reale tramite App. Grazie agli aggiornamenti automatici del software, tutti i sistemi NEO vengono così costantemente migliorati nel corso della loro vita.

“NG10 offre la tecnologia RF EAS più avanzata fino ad oggi, poiché è la prima antenna acrilica ad essere lanciata per la gamma NEO,” spiega Simon Edgar, Senior Director – Global Product Management di Checkpoint Systems. “Siamo entusiasti di vedere la reazione del mercato a NG10 e ne abbiamo già vendute quasi 1.000 unità già prima del suo lancio. Il profilo laterale sottile unito alle prestazioni avanzate la rendono molto attraente per i retailer che cercano di completare il design dello store, beneficiando allo stesso tempo di una connettività ricca di funzionalità e dell’imbattibile capacità di rilevamento per cui NEO è famosa”.