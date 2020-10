Il nuovo dispositivo Getac verrà presentato in occasione della Fiera Virtuale di Getac per le Utility, un’innovativa vetrina in 3D

Getac lancia il portatile fully rugged V110, progettato per i professionisti delle utility, che necessitano di un dispositivo robusto, che sia anche versatile, su cui poter contare quando ci si trova a lavorare in una serie di ambienti sfidanti.

Il lancio del prodotto è parte della Fiera Virtuale per le Utility, una nuova esperienza on-line che darà modo ai visitatori di osservare il V110 e altre soluzioni Getac per le utility, all’interno di una vetrina di prodotti innovativa e in 3D. Da qui sarà anche possibile accedere a informazioni relative ad applicazioni, scaricare la documentazione di approfondimento e richiedere meeting con gli esperti di settore di Getac.

Versatilità e prestazioni di prim’ordine

Il V110 di ultima generazione offre l’eccezionale affidabilità rugged di Getac, che i clienti hanno imparato a conoscere e di cui si fidano, oltre a una nuova serie di valide funzioni per garantire versatilità e prestazioni di prim’ordine. Fra le funzioni principali, un processore quad-core dalle elevate prestazioni e il sistema di archiviazione SSD PCIe di serie, che lo rendono il miglior portatile fully rugged attualmente in commercio.

Il V110 vanta anche una connettività eccezionale che garantisce una produttività ottimale in qualsiasi situazione. Il più recente standard 802.11ax Wi-Fi 6 aumenta le prestazioni e la stabilità della connessione in ambienti densi e congestionati, mentre il sistema WLAN Wi-Fi 6 offre velocità di dati wireless fino a tre volte superiori rispetto alle generazioni precedenti. La combinazione di WLAN, WWAN, Bluetooth, 4G LTE e GPS consente agli utenti di connettersi da qualsiasi luogo e la tecnologia avanzata integrata riduce il consumo di energia durante la connessione, allungando così i tempi di utilizzo sul campo fra una ricarica e l’altra.

Inoltre, una serie di opzioni I/O configurabili, fra cui una fotocamera posteriore da 8 megapixel, un lettore di codici a barre, un lettore RFID e una USB3.1 Gen 2 Tipo-C consentono agli utenti di raccogliere/trasmettere i dati facilmente e direttamente dal campo.

Come tutti i prodotti Getac, il V110 è rugged dall’inizio alla fine, con certificazioni IP65 e MIL-STD-810H e vanta una resistenza alle cadute da altezze fino a un metro e venti durante l’utilizzo.

Programma Getac Select: pensato per le esigenze del settore

Il V110 è incluso nel programma Getac Select che combina dispositivi rugged, software, accessori e servizi professionali preconfigurati in una gamma di soluzioni ottimizzate per applicazioni individuali e gruppi di utenti. Sono disponibili anche quattro software fondamentali da utilizzare con il V110: Getac Driving Safety Utility, Getac Device Monitoring System (GDMS), Getac Devide Monitoring System (GDMS), Getac Virtual GPS Utility (VGPS) and Getac KeyWedge Barcode Reader Utility*.

Il partner perfetto per le attività di field service delle utility

Il portatile fully rugged V110 è abbastanza leggero e compatto da poter essere utilizzato ovunque i tecnici che operano sul campo devono andare e le sue ampie opzioni di connettività facilitano la trasmissione di dati importanti da qualsiasi luogo. Il dispositivo supporta anche potenti sistemi informativi geografici (GIS), che consentono di visualizzare schemi di monitoraggio e mappatura direttamente sul dispositivo. Un display luminoso e leggibile all’esterno, utilizzabile anche sotto la pioggia o indossando guanti, mantiene alta la produttività in qualsiasi condizione atmosferica.

Getac Driving Safety Utility, disponibile come parte del programma Getac Select, può essere impiegato anche per proteggere i tecnici che operano sul campo da distrazioni pericolose quando sono alla guida, oscurando lo schermo e bloccando la tastiera quando il veicolo inizia a muoversi. Una serie di impostazioni personalizzate consente l’accesso a programmi di lavoro predefiniti, come il GPS, in base alle necessità.

Monitora lo stato del dispositivo con Getac Device Monitoring System (GDMS)

I responsabili dell’IT nel settore delle utility si impegnano costantemente per fornire la migliore assistenza remota possibile al proprio personale, un’operazione che può rivelarsi estremamente difficoltosa.

GDMS, incluso nel programma Getac Select, è una soluzione SaaS che monitora quali dispositivi funzionano in maniera ottimale e quali no, tramite una dashboard centrale che aiuta a individuare subito i potenziali problemi e a prevenire costosi tempi di inattività.

“Già dal suo primo lancio, il V110 ha fissato subito un nuovo standard nel settore dei notebook rugged, grazie a una combinazione di grande versatilità e affidabilità robusta che si è tradotta anche in una riduzione del TCO, Total Cost of Ownership”, dichiara Rick Hwang, President of Rugged & Video Solutions Business Group di Getac. “Con il V110 di ultima generazione, ci siamo spinti ancora oltre, sintetizzando anni di riscontro da parte dei clienti ed esperienza, in una soluzione completa che ridefinisce il modo in cui i professionisti attivi sul campo possono sfruttare la tecnologia rugged per raggiungere i propri obiettivi quotidiani.”