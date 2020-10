L’obiettivo di Nutanix è quello di fornire ai partner nuovi strumenti per competere nell’era del multi cloud

Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, annuncia Elevate, un programma globale di canale studiato per ridefinire le modalità di coinvolgimento dei partner.

Elevate, che consolida un programma esistente già efficace, riunirà l’ecosistema globale dei partner Nutanix – VAR (Value Added Reseller) e VAD (Value Added Distributor), Service Provider e Telco, Hyperscaler, fornitori indipendenti di software, hardware e piattaforme, integratori di sistema a livello globale e partner che erogano servizi – sotto un’unica architettura integrata e semplificata, per fornire redditività e una roadmap accelerata multi-prodotto e multicloud a favore del processo di business transformation dei partner.

Elevate semplifica il coinvolgimento dell’intero ecosistema dei partner di Nutanix grazie a un insieme coerente di strumenti, risorse e piattaforme di marketing disponibili nel nuovo portale ad essi dedicati, rendendo più facile per i partner delineare il loro percorso verso il successo. Ulteriori miglioramenti includono un nuovo processo per la registrazione dei deal Performance+ progettato per incrementare i possibili incentivi e la protezione delle opportunità. Questa esperienza coerente e il supporto si estendono anche alla nomenclatura del programma – riunendo tutte le aziende dei partner sotto un unico marchio: Elevate.

“La nostra visione è sempre stata incentrata sulla semplicità, dalla tecnologia che contribuiamo a innovare al modo in cui operiamo sul mercato, ed Elevate trasmetterà questa visione all’intero ecosistema dei partner, consentendo loro di sfruttare l’evoluzione del mercato verso la fornitura di IT multi-prodotto e multicloud tramite abbonamento a favore dei loro clienti”, ha dichiarato Christian Alvarez, Senior Vice President of Worldwide Channels di Nutanix. “Il nostro nuovo programma per i partner Elevate rafforza in modo significativo il nostro impegno verso tutti i tipi di partner che abbiamo nel mondo, e i miglioramenti che introduciamo oggi sono solo l’inizio di molti altri entusiasmanti aggiornamenti a venire, per una collaborazione ancor più efficace”.

Per iniziare, il programma per i partner Elevate porterà benefici alla comunità del canale, con un’ulteriore espansione del programma che raggiungerà altre aziende partner nell’anno a venire. Questi futuri elementi del programma includeranno competenze aggiornate e opzioni di convalida delle soluzioni per i partner Alliance; modelli di prezzo flessibili e fatturazione semplificata per i fornitori di servizi oltre a solide risorse di sviluppo dell’offerta per i partner che erogano servizi.

Il programma di canale Elevate si differenzia dai tradizionali programmi dedicati ai partner poiché pone l’accento sulle capacità e le competenze dei partner nel vendere e supportare l’offerta Nutanix, piuttosto che su obiettivi di fatturato.

Il nuovo programma, che prevede un investimento significativo da parte di Nutanix nel canale, offrirà i seguenti benefici:

Semplicità: un’unica struttura di programma per tutti i partner per la fornitura di servizi di vendita di software e di consulenza basati sulla tecnologia Nutanix. Il rinnovato portale per i partner Nutanix fornirà un maggiore accesso a informazioni e approfondimenti nell’intero ecosistema dei partner tramite materiali marketing personalizzati, strumenti di formazione e approfondimenti personalizzati che permetteranno di prendere decisioni più efficaci basate sui dati.

Protezione: il nuovo programma Performance+ Deal Registration Program fornisce un maggiore allineamento tra partner e commerciali Nutanix per offrire maggiori sconti, margini più prevedibili per i deal, una maggiore protezione delle opportunità e incentivi interessanti per stimolare nuove opportunità commerciali in un mercato altamente competitivo.

Trasformazione: il programma Elevate si concentra sull’offerta di vantaggi ai partner che investono nell’ampliamento delle loro competenze Nutanix attraverso le certificazioni che dimostrano esperienza e capacità specifiche, e delinea una chiara tabella di marcia su come i partner possono sviluppare le aree di competenza desiderate.

Guadagno: Elevate offre un nuovo livello di redditività, compresi margini front end, nuovi meccanismi per consentire l’offerta di servizi ad alto margine, livelli di sconto più ricchi per le nuove opportunità di business e un nuovo rebate che premia i partner Elevate Cloud Champion per la vendita dell’intero portafoglio d’offerta Nutanix.

Esperienza: Elevate includerà una policy di salvaguardia per garantire continuità rispetto agli incentivi esistenti del precedente programma Channel Charter. Inoltre, Nutanix ha lanciato il nuovo Americas Partner Support Center (PSC) – un team di canale dedicato che include venditori, system engineer e risorse marketing – che migliorerà l’esperienza dei partner e sarà a disposizione della comunità di partner durante la transizione insieme a un costante servizio di supporto di pre-vendita.

I punti salienti del programma sono stati illustrati in dettaglio durante l’evento Partner Xchange il 10 settembre, nell’ambito della conferenza Nutanix .NEXT Digital Experience.