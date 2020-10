Basata sul cloud, la piattaforma cloud PORT supporta le stampanti Epson di largo formato ed è accessibile da PC, smartphone e tablet

Epson ha annunciato cloud PORT, un servizio basato sul cloud che supporta le stampanti di grande formato Epson ed è accessibile da più dispositivi, tra cui PC, smartphone e tablet.

Con PORT, i clienti potranno monitorare le stampanti anche se installate in sedi diverse e, grazie a cruscotti configurabili con grafica semplice e chiara, saranno in grado di analizzare la produttività e ricevere aggiornamenti operativi sui lavori di stampa, sui livelli di inchiostro e sullo stato di manutenzione, riducendo così al minimo i tempi di fermo macchina e le interruzioni delle tirature.

Il primo servizio offerto sulla piattaforma sarà Production Monitor, che esaminerà lo stato della produzione in tempo reale e permetterà di vedere quando i lavori sono stati completati o il tempo rimanente per completare un lavoro, fornendo le informazioni per pianificare accuratamente la produzione. Production Monitor genera report giornalieri che evidenziano le opportunità per migliorare la produttività.

I modelli Epson supportati al momento del lancio sono SureColor SC-F3000 e SureColor SC-F10000 (nella foto); ulteriori modelli e servizi verranno aggiunti nei prossimi mesi. Epson Cloud Solution PORT sarà disponibile gratuitamente con la stampante ed è accessibile tramite un proprio portale.

SureColor SC-F3000 è una stampante DTG (direct-to-garment, stampa diretta su prodotti confezionati) per le imprese medio-grandi del settore abbigliamento che permette la produzione di immagini complesse su una varietà di capi in cotone chiaro e scuro. I suoi benefici sono: costi totali di gestione ridotti, elevata produttività e alta precisione, che consentono alle aziende di soddisfare gli ordini con tempi di consegna ridotti.

SureColor SC-F10000 è il modello industriale a sublimazione che aumenta gli standard di produttività: garantisce stampe rapide e in volumi elevati nel campo della moda, dell’arredamento per la casa e del soft signage. La testina di stampa PrecisionCore, con 12.800 ugelli e una larghezza di 12 cm, offre una superficie di stampa più ampia e combina la qualità all’alta velocità, mentre il sistema esterno di caricamento inchiostri e la possibilità di sostituire le taniche anche durante la stampa permettono una migliore produttività.