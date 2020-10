realme 7 Pro 8GB+128GB è disponibile per l’acquisto oggi sul realme.com/it, Amazon e Unieuro a 319,90€. Inoltre, solo per il 13 e 14 ottobre, sarà possibile acquistare in offerta lampo a 289,90€

L’attesa è finita. Lo smartphone con la ricarica più veloce, realme 7 Pro, è disponibile a partire da oggi. E’ possibile acquistare l’attesissimo e fantastico realme 7 Pro su realme.com/it, Amazon e Unieuro a soli 289,90€ invece di 319,90€ (solo per il 13 e 14 ottobre). Alimentato dalla tecnologia di ricarica più veloce in Europa, realme 7 Pro è dotato della tecnologia Superdart da 65W ed ha un’impressionante 64MP AI Quad Camera con sensore Sony IMX682, rendendolo il dispositivo perfetto per i consumatori che vogliono catturare immagini mozzafiato e di alta qualità.

Carica 65W SuperDart

Prova una velocità di ricarica senza paragoni con la tecnologia Superdart da 65W di realme 7 Pro. Non c’è niente di peggio che dover aspettare che il cellulare si ricarichi ed ora i consumatori giovani e sempre impegnati non devono più farlo. realme7 Pro è infatti lo smartphone più veloce tra i suoi simili, in grado di caricarsi al 13% in soli 3 minuti e al 100% in 34 minuti.

Fotografie di eccezionale qualità

Questo smartphone vanta un set-up di fotocamere altamente innovative che comprende la più recente fotocamera principale da 64MP alimentata dal sensore Sony IMX682, una lente ultra-grandangolare da 8 MP con ultra-grandangolo, un obiettivo macro e un obiettivo ritratto in bianco e nero e molte altre caratteristiche. Per selfie perfetti, realme 7 Pro è dotato di una fotocamera frontale da 32MP ad altissima risoluzione, dotata di una modalità Super Nightscape che cattura selfie luminosi anche nelle notti più buie.

Maggiore efficienza energetica

Grazie al processore Snapdragon 720G e al Fullscreen 6.4 Super AMOLED, realme 7 Pro offre anche colori nitidi e una maggiore efficienza energetica. Abbinato all’impronta digitale sul display, realme 7 Pro è un dispositivo perfetto per fotografi che hanno bisogno di un dispositivo di qualità in grado di tenere il passo con loro. Lo smartphone riceverà anche un aggiornamento il prossimo mese con la nuova disponibilità di UI 2.0, sulla base dell’ultimo Android 11.

Qualità assicurata

realme ha alzato il livello di qualità e affidabilità proprio con il nuovo smartphone che è stato il primo dispositivo ad aver superato il TÜV Rheinland Smartphone Reliability Verification, contenente 22 test principali e 38 minori che coprono molti scenari di utilizzo comuni: uso quotidiano, affidabilità dei componenti e ambiente estremo.

Garanzia e servizi avanzati

Acquistando realme 7 Pro, i consumatori non solo ricevono la migliore qualità per un device possibile, ma ricevono anche il miglior servizio. Tutti i consumatori di realme 7 Pro infatti avranno un periodo di garanzia di 3 anni – 1 anno in più di qualsiasi altro brand di smartphone sul mercato in questo momento. realme si è sempre impegnata a fornire i migliori standard e sta anche estendendo la sua politica di sostituzione gratuita di un mese in più, prolungandola fino a 2 mesi, 1 mese in più rispetto a qualsiasi altro brand di smartphone.

Disponibile in due opzioni di colore – Mirror White e Mirror Blue – realme 7 Pro sarà disponibile nella configurazione 8GB+128GB a 319,90€; solo per il 13 e 14 ottobre a 289,90€ in promo flash sales su Amazon, Unieuro e realme.com.