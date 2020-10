Sono quasi 400 i partner di canale che sostengono la crescita di Infinidat anche nel 2020

Infinidat, azienda specializzata in soluzioni di data storage entreprise multi-petabyte, ha registrato, a livello globale, un aumento anno su anno del numero di partner strategici di canale, arrivando nel 2020 a formare un ecosistema composto da quasi 400 Channel Partner. Questo importante traguardo è il risultato dell’impegno costante nel fornire soluzioni di data storage innovative per rispondere in maniera adeguata alle richieste dalle aziende e rafforzare le vendite, anche in tempi difficili.

Le soluzioni di storage, backup e di Business Continuity sviluppate da Infinidat sono progettate per i clienti enterprise che interagiscono con partner capaci di aggiungere valore e vantaggi tangibili. Tutte le collaborazioni attivate da Infinidat, infatti, sono scrupolosamente ponderate per garantire la massima fiducia e offrire modelli commerciali e di consumo flessibili insieme alla migliore tecnologia per ridurre i rischi, i costi e la complessità della risorsa più importante dei nostri clienti: i loro dati.

Nel 2020, a causa del Covid-19, il modo di interagire, anche tra aziende, è cambiato in maniera significativa. Per garantire una continuità nelle comunicazioni e un supporto efficace alla propria comunità di partner di canale, Infinidat ha organizzato oltre 60 eventi virtuali solo negli ultimi sei mesi. Nonostante il passaggio al 100% virtuale, questo ha permesso all’azienda di mantenere una posizione “business as usual” con ogni Channel Partner.

Mitch Diodato, Channel Sales Director – Nord America di Infinidat: “I nostri partner di canale nordamericani sono fondamentali per una crescita strategica in settori chiave. Inoltre, molti dei nostri nuovi clienti vengono inizialmente identificati attraverso le collaborazioni con i partner, che aprono percorsi ottimali verso il mercato. Per questo motivo continuiamo a investire nei nostri partner, nelle loro persone e nel potenziare le loro attività”.

Allen Shahdadi, Vice President of Global Sales di Sycomp: “Infinidat tratta i partner come una famiglia, considerandoli un’estensione del proprio team: sia i fornitori che i partner di canale traggono reciproco vantaggio quando ci sono fiducia significativa, incentivi ed eccellenti soluzioni aziendali. L’azienda investito in modo intelligente nel nuovo portale dedicato ai partner, che ha aiutato i nostri team a promuovere l’innovazione e le best practice per i clienti “.

Shinichi Kotani, VP of Sales Division, presso Marubeni Information Systems, Giappone: “Siamo rimasti colpiti dal valore del Partner Program di Infinidat e siamo felici che le soluzioni Infinidat si stiano diffondendo rapidamente sul mercato, in particolare nel settore finanziario e automobilistico. La loro formazione online, integrata con briefing virtuali, garantisce professionalità e chiarezza ai nostri team e ai nostri consulenti.”

Roberto Castelli, Direttore generale presso BCLOUD: “I nostri clienti traggono pieno vantaggio dagli innovativi programmi per i partner e i briefing virtuali di Infinidat, poiché i nostri consulenti sono così in grado di fornire le giuste raccomandazioni e i migliori consigli, offrendo soluzioni perfette basate sulle più recenti tecnologie e conoscenze disponibili. Infinidat ci ha sempre fatto sentire più come parte integrante di uno dei propri team di vendita interni che come un System Integrator o un VAR. La collaborazione con Infinidat ci permette di offrire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti enterprise”.

Il nuovo portale dedicato ai partner

Infinidat garantisce la stessa formazione e la stessa possibilità di accesso ai contenuti sia ai team interni sia ai propri partner, grazie alla condivisione di strategie e soluzioni leader di mercato. Fornire ai partner i dati e tutti gli strumenti per rimanere in primo piano, attraverso nuove tecnologie e offerte come i “modelli di prezzi elastici” promossi da Infinidat, ha reso il portale dedicato ai partner di canale più accessibile che mai.

Hanan Altif, Channel Partner Director – EMEA e APJ di Infinidat: “Coltiviamo stretti legami e un rapporto di fiducia con tutti i nostri partner in EMEA e APJ. Per tutte le soluzioni più innovative che Infinidat propone al mercato, come Elastic Pricing, secondo il quale il cliente riceve fin da subito la piena capacità di archiviazione, ma paga solo per la capacità effettivamente utilizzata, abbiamo sviluppato ulteriori incentivi di canale. Questo ci ha permesso di fornire alla nostra famiglia di partner i migliori strumenti per offrire ai propri clienti soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose: la chiave per il successo nell’attuale incertezza economica”.