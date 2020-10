Torna “Pensare Wi-Fi”, l’appuntamento per chi deve progettare reti Wi-Fi complesse con Aikom Technology, Cambium Networks ed EKAHAU

Aikom Technology, in collaborazione con Cambium Networks ed EKAHAU, invitano a “Pensare Wi-Fi”, evento online dedicato a chi deve progettare, realizzare e gestire reti Wi-Fi indoor e outdoor in modo efficiente e predittivo, che si svolgerà il prossimo 28 ottobre, alle ore 16.

“Pensare Wi-Fi” è un appuntamento da non perdere per aggiornarsi sulle ultime tendenze nel mondo della connettività e fare il punto sulle competenze e gli strumenti tecnico-commerciali da acquisire per affrontare il nuovo protocollo Wi-Fi 6 e le reti 60Ghz.

L’evento è rivolto sia a system integrator, installatori e VAR (Value Added Reseller), ma anche ai responsabili IT e alle aziende di assistenza e installazione di impianti elettrici, telefonici e di sicurezza, per focalizzare l’attenzione sull’importanza di “pensare” in chiave Wi-Fi fin dal primo progetto, al fine di realizzare reti Wi-Fi professionali utilizzando un approccio di tipo predittivo.

Servono competenze specifiche

La realizzazione un impianto wireless professionale richiede competenze specifiche e il canale può fare la differenza, a maggior ragione oggi, con l’avvento del nuovo protocollo Wi-Fi 6. Questo il tema trattato durante il webinar, che vedrà l’alternarsi di 3 esperti, per fare il punto sui prodotti e le metodologie che oggi il canale ICT ha a disposizione per progettare e installare una rete Wi-Fi professionale con un approccio strutturato e predittivo.

Luca Vecchiolini, Business Developer Area Networking di Aikom Technology, aprirà la sessione sottolineando le criticità di cui bisogna tener conto nella progettazione di una rete Wi-Fi e di come serva un approccio scientifico, ancor più oggi dove alle reti si connettono una moltitudine di dispositivi e sensori IoT e il traffico multimediale è in crescita esponenziale.

Seguirà poi l’intervento di Marco Bonaventura, VAR Channel Account Manager di Cambium Networks, produttore di apparati wireless che a giugno ha presentato i suoi nuovi prodotti Wi-Fi 6 (access point e switch 802.11.ax).

Chiuderà Davide Pinosa, TLC Infrastructure Engineer & Wireless Network Infrastructure Designer di Ekahau, azienda svedese che da 18 anni è specializzata in soluzioni di progettazione Wi-Fi predittiva in grado di aiutare a definire scientificamente quanti access point occorrono, di quali tipi, e dove collocarli.

Per i partecipanti un coupon da 500 euro

Il webinar si concluderà infine con un caso concreto che sarà presentato da Fluidmesh Networks, altro marchio distribuito da Aikom, e che riguarda la progettazione e l’installazione di una rete Wi-Fi su una grandissima superficie di movimentazione merci a ridosso di un porto commerciale.

I partecipanti all’evento riceveranno un coupon del valore di 500 euro per la progettazione – tramite il software di Ekahau e con il supporto dei tecnici Aikom – di una rete Wi-Fi. Verrà anche estratto un access point Cambium Networks.

QUI il link per registrarsi all’evento online gratuito, che prevede tuttavia un numero massimo di 100 partecipanti.