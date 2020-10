Il router Armor G5 di Zyxel distrugge le barriere della rete per fornire massima velocità a più di 30 connessioni contemporaneamente

Zyxel Networks ha lanciato oggi il Router WiFi 6 Armor G5 AX6000 12-Stream Multi-Gigabit Security, un nuovo potente router le cui capacità WiFi 6 offrono agli utenti l’alta efficienza, la capacità e la velocità Gigabit di cui hanno bisogno per le reti ad alta intensità video e IoT.

Le vendite dell’ultimo standard wireless, il WiFi 6, sono sono in evidente crescita, in risposta ai problemi di prestazioni a cui sono esposte le reti con elevate esigenze di larghezza di banda, sia che si tratti di home office, di IoT o di video ad alta risoluzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nathan Yen, Senior AVP di Zyxel Gateway SBU: «Tuttavia, la maggior parte dei primi utilizzatori non sta sperimentando tutto il potenziale del WiFi 6, poiché questo richiede un router WiFi 6 compatibile. Senza un router adatto, è come guidare un’auto sportiva restando in seconda. L’Armor G5 è progettato su misura per gli utenti che hanno bisogno di prestazioni wireless e cablate di alto livello, comprese la copertura e la velocità di trasmissione. Aumenta l’efficienza e le capacità, riducendo al contempo la latenza per i dispositivi domestici connessi».

WiFi 6 ultraveloce per oltre 30 connessioni

Armor G5, la magia inizia nel motore. Con un processore quad-core a 64 bit, 2,2 GHz, supportato da 13 antenne ad alto guadagno e 12 stream WiFi, il router è in grado di gestire più di 30 connessioni simultanee senza compromettere la velocità.

Per la connessione cablata, la porta LAN Multi-Gig Ethernet 10G di Armor G5 offre un salto di qualità rispetto alle porte LAN 1G, 2.5G e 5G della maggior parte dei router. Per i creatori di contenuti e gli altri utenti che devono trasferire o eseguire il backup di file di grandi dimensioni su un dispositivo di archiviazione di rete locale, le velocità 10G di Armor G5 sono provvidenziali, potenzialmente in grado di risparmiare ore e ore di tempo ogni mese.

Connessioni VPN sicure per l’accesso remoto

Con la sua sicurezza, Armor G5 mette al primo posto anche gli utenti home office e prosumer. Il router viene fornito con il pieno supporto per OpenVPN, che può essere collegato con qualsiasi servizio VPN di terze parti. Ciò permette agli utenti di proteggere tutte le connessioni e i dispositivi della loro rete, anche quelli che normalmente non consentono la protezione VPN, come le smart TV e le console di gioco. E quando gli utenti sono fuori casa, consente loro di creare tunnel VPN per accedere in modo sicuro alle reti domestiche.

L’esperienza user-friendly si estende alla configurazione iniziale del router. L’Armor Mobile App fornisce un’installazione guidata passo dopo passo, mentre l’interfaccia utente basata sul web rende la gestione semplice e immediata.

Oggi Zyxel ha inoltre annunciato il lancio del Router WiFi Armor G1 Multi-Gigabit Security & Parental Control, un conveniente modello WiFi 5 della stessa serie.